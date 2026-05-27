Sanità, Rossi (Simg): ‘medico di medicina generale punto di riferimento per salute donna’

"Il medico di medicina generale, per le sue caratteristiche, accompagna i pazienti lungo tutto l'arco della vita, in modo continuativo e longitudinale. Questo vale in particolare per le donne, che vengono seguite dall'adolescenza, alla fase riproduttiva, fino alla menopausa e poi nelle fasi più ava...

“Il medico di medicina generale, per le sue caratteristiche, accompagna i pazienti lungo tutto l’arco della vita, in modo continuativo e longitudinale. Questo vale in particolare per le donne, che vengono seguite dall’adolescenza, alla fase riproduttiva, fino alla menopausa e poi nelle fasi più avanzate della vita. Conosce la loro storia clinica, la storia familiare e l’eventuale comparsa di patologie nel tempo.

Questo gli consente di intervenire in modo personalizzato, soprattutto sul piano della prevenzione e della cura”. Lo ha detto Alessandro Rossi, presidente della Simg – Società italiana di medicina generale, intervenuto all’evento “Qui, per la salute di ogni donna”, promosso da Organon Italia a Roma.

https://www.youtube.com/watch?v=MCA_e7RT9VE