Financial Forum 2026: Lory (Edison), ‘Cfo oggi è copilota strategico tra finanza e sostenibilità’

“Il ruolo del Cfo è già oggi una realtà. Non è più la persona che deve fare solo conti, reporting e deve trovare debito per fare gli investimenti. E’ diventato il copilota, quindi aiuta ad avere riflessioni a lungo termine su come creare valore e fare una sintesi tra la performance finanzia...

“Il ruolo del Cfo è già oggi una realtà. Non è più la persona che deve fare solo conti, reporting e deve trovare debito per fare gli investimenti. E’ diventato il copilota, quindi aiuta ad avere riflessioni a lungo termine su come creare valore e fare una sintesi tra la performance finanziaria e la performance di sostenibilità”.

Lo spiega Ronan Lory, Chief Financial Officer Edison, al Financial Forum 2026, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=ZT9_2Zh1xw4