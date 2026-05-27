Home > Video > Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Da Parma il focus su digitalizzazione e Industrial AI: “Le PMI al centro della nuova rivoluzione industriale”... di Adnkronos Pubblicato il 27 Maggio 2026 alle 14:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Da Parma il focus su digitalizzazione e Industrial AI: “Le PMI al centro della nuova rivoluzione industriale” https://www.youtube.com/watch?v=-N79w4zwLyQ