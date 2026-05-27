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Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens

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Da Parma il focus su digitalizzazione e Industrial AI: “Le PMI al centro della nuova rivoluzione industriale”...

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Da Parma il focus su digitalizzazione e Industrial AI: “Le PMI al centro della nuova rivoluzione industriale”

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