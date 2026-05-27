Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura

“L'industria manifatturiera negli ultimi dieci anni è cambiata molto, ha avuto un incremento grazie all'innovazione tecnologica e al dinamismo del mercato. Questo, spinta, per esempio, dall'automazione che è stata inserita nell'industria, nella digitalizzazione dei processi e anche in un mercato...

“L’industria manifatturiera negli ultimi dieci anni è cambiata molto, ha avuto un incremento grazie all’innovazione tecnologica e al dinamismo del mercato. Questo, spinta, per esempio, dall’automazione che è stata inserita nell’industria, nella digitalizzazione dei processi e anche in un mercato che negli ultimi anni è diventato molto più dinamico, con delle richieste molto più veloci.

Credo che un’azienda che decide di non cambiare e di adottare i vecchi sistemi, sia un’azienda destinata a perdere competitività e la cosa paradossale che potrebbe non rendersi conto che in questo momento stia perdendo delle quote di mercato. Oggi, un mercato rapido ha bisogno di scelte rapide e di una filiera produttiva flessibile.

La stessa cosa si vede nelle scelte strategiche: ad oggi le aziende sono sempre più data driven, per cui la cultura del dato influisce sulle strategie aziendali: più ho dati su cui gestire le mie scelte strategiche, più ho flessibilità e velocità di reazione”. Lo spiega Gabriele Bonacossa, Chief Human Resources Officer ILPRA, intervenuto nel corso del Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

https://www.youtube.com/watch?v=nmKKsnYuX-c