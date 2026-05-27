Manufacturing Forum 2026: Cavallo (Cabbia Group), ‘vero salto qualità nasce da benessere persone’

“Il vero salto di qualità nella manifattura delle piccole dimensioni, soprattutto, è dato dal fatto di costruire un ambiente di qualità e controllare la forza lavoro a partire dall'ambiente lavorativo e dalla formazione dei manager, affinché possano relazionarsi al meglio con le proprie person...

“Il vero salto di qualità nella manifattura delle piccole dimensioni, soprattutto, è dato dal fatto di costruire un ambiente di qualità e controllare la forza lavoro a partire dall’ambiente lavorativo e dalla formazione dei manager, affinché possano relazionarsi al meglio con le proprie persone. Questo significa fare del welfare che parta dall’interno dell’azienda, con dei momenti di discussione, di formazione con degli psicologi del lavoro, di condivisione, sia collettivi che individuali, e percorsi di formazione sulla gestione dei conflitti.

Il tutto affinché il singolo possa trovare un nuovo equilibrio e si possa creare, insieme, una sana organizzazione che ha dei risvolti inevitabili sulla marginalità, sulla produzione e sul profitto dell’azienda”. E’ quanto affermato da Silvia Cavallo, Cfo – Administrative Manager Cabbia Group, intervenuta al Manufacturing Forum 2026, il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero, in programma il 26 maggio a Milano, presso il Bicocca Pavilion.

https://www.youtube.com/watch?v=uwTLTk1Eh_s