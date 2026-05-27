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Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria”

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“Oggi, con l’acquisizione da parte del gruppo Sonepar, Cignoli apre una nuova era: siamo più forti, più presenti e con maggiori capacità di investimento”, afferma Daniele Lucchetta, Direttore Commerciale di Cignoli (Sonepar Company), a SPS Italia. “L’idea è proporci al mercato come sol...

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“Oggi, con l’acquisizione da parte del gruppo Sonepar, Cignoli apre una nuova era: siamo più forti, più presenti e con maggiori capacità di investimento”, afferma Daniele Lucchetta, Direttore Commerciale di Cignoli (Sonepar Company), a SPS Italia. “L’idea è proporci al mercato come solution partner: non solo distributori di materiale elettrico, ma risolutori di soluzioni per i clienti.

La digitalizzazione dell’impresa non è più un’opzione: software, automazione e innovazione tecnologica sono ormai presenti in tutti i processi produttivi e rappresentano un fattore decisivo di competitività.”

https://www.youtube.com/watch?v=hEouax7Hsy4