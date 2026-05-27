Dei 10 soggetti coinvolti, 3 sono ricoverati in condizioni gravi e lottano per la vita.

L’attenzione in automobile non è mai abbastanza anzi a volte quando meno ce lo aspettiamo può accadere l’imprevisto e non siamo pronti alle conseguenze che in alcuni casi possono essere davvero gravi e cambiare totalmente il volto della giornata ed il destino della vita delle persone.

L’importanza della prevenzione e sicurezza su strada

Esistono svariate campagne di prevenzione riguardo alla guida su strada e alle disattenzioni che possono causare incidenti anche dagli esiti mortali ma anche gli spot presenti in tv non enfatizzano sulla gravità dei comportamenti.

Una strategia potrebbe essere quella presente in altri stati dell’Europa dove negli spot vi sono i risultati delle condotte di guida errate, spesso molto crudi, una “pubblicità progresso” più incisiva può arginare un fenomeno sempre più diffuso.

Le automobili sono cambiate, ora sempre connesse ed anche l’automobilista è più disattento, questo sommato a modi di guidare sbagliati porta sempre più al verificarsi di gravi incidenti stradali.

Tamponamento a catena, 4 auto protagoniste

Un episodio che racconta perfettamente quanto scritto nel primo paragrafo è l’incidente che si è verificato quest’oggi, 27 maggio sulla Statale 49 che taglia la Val Pusteria.

Il sinistro è avvenuto alle 09:30 del mattino in zona Brunico ed ha coinvolto 4 veicoli, ferendo 10 persone e causando il decesso di un uomo.

Come riporta Il Gazzettino sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Brunico, che sta ricostruendo come sia avvenuta la carambola, la Croce Bianca, Vigili Del Fuoco e l’Elisoccorso.

La strada è stata chiusa al transito veicolare per un determinato periodo, causando notevoli disagi alla circolazione. Dei dieci feriti, i tre più gravi sono stati trasportati al nosocomio di Bolzano, i restanti 7 divisi tra Bressanone e Brunico.