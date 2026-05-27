Financial Forum 2026: Massari (Landscape), ‘dati permettono di prendere decisioni in modo puntuale’

“I dati nella finanza d'impresa sono fondamentali per poter prendere decisioni in un mondo che è sempre più variabile e imprevedibile. La nostra azienda ha come obiettivo proprio quello di dare sempre più informazioni in modo preciso e puntuale, richiedendo però meno sforzo possibile e integra...

“I dati nella finanza d’impresa sono fondamentali per poter prendere decisioni in un mondo che è sempre più variabile e imprevedibile. La nostra azienda ha come obiettivo proprio quello di dare sempre più informazioni in modo preciso e puntuale, richiedendo però meno sforzo possibile e integrandosi sempre di più all’interno dei processi e delle funzioni aziendali”.

Così Valerio Massari, Coo & Product Designer di Landscape, intervenendo alla sesta edizione del Financial Forum, l’appuntamento nazionale di riferimento per i protagonisti della finanza d’impresa, organizzato da Comunicazione Italiana, presso la sede di Assolombarda a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=cCN7vg_6Yk0