Rientro sanitario dall'Ituri: medici senza frontiere coordina il trasferimento a Roma

Un chirurgo di Medici senza frontiere che ha operato in Ituri torna in Italia per quarantena: l'epidemia in Congo interessa il ceppo Bundibugyo e richiede una rapida risposta umanitaria

Le autorità sanitarie italiane hanno organizzato il rientro in sicurezza di un operatore di Medici senza frontiere che lavorava nel centro salute di Salamat, nella zona di Bunia (Ituri). Secondo il Ministero della Salute, il professionista è entrato in contatto diretto con pazienti risultati poi positivi il 16 maggio e ha effettuato un intervento d’urgenza il 18 maggio su un bambino sospetto per Ebola.

Al momento dell’imbarco il medico non mostrava sintomi, ma per precauzione sarà sottoposto a controllo e quarantena allo Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma.

Il Ministero ha chiarito che in Italia non esistono casi confermati di Ebola e che il livello di allerta rimane basso, pur mantenendo un’attiva sorveglianza.

Le procedure per il rientro sono state autorizzate e coordinate con le autorità locali, seguendo protocolli di isolamento e monitoraggio post-esposizione per garantire sia la sicurezza del rientrante che della popolazione italiana.

Il caso clinico e le misure di rientro

Il professionista sanitario, identificato come chirurgo impegnato con Medici senza frontiere, è considerato un contatto diretto in quanto presente con pazienti successivamente confermati positivi.

La decisione di riportarlo in Italia è stata presa dopo la valutazione del rischio e con l’autorizzazione formale delle autorità competenti. All’arrivo a Roma, previso nella giornata di rientro, sarà applicata la procedura di quarantena e attivata la sorveglianza attiva per osservare eventuali segni clinici nei giorni successivi.

Sorveglianza attiva e protocolli sanitari

La sorveglianza include controlli periodici della temperatura, valutazioni cliniche e isolamento fino al termine del periodo di incubazione ritenuto prudente. Le istituzioni italiane sottolineano che tali misure sono precauzionali e parte di un piano di risposta consolidato: l’obiettivo è prevenire qualunque trasmissione locale. Il Ministero ha inoltre evidenziato il coordinamento costante con le autorità sanitarie regionali e locali, mantenendo trasparenza sulle attività di monitoraggio.

Il focolaio in Ituri e la risposta internazionale

La situazione in Repubblica Democratica del Congo è stata dichiarata allarme il 15 maggio dalle autorità nazionali, con focolai riconducibili al virus Ebola Bundibugyo. Le organizzazioni umanitarie, tra cui Medici senza frontiere, hanno intensificato gli interventi nell’area di Ituri dopo segnalazioni di un aumento di decessi per febbre emorragica nella zona sanitaria di Mongwalu e altre aree limitrofe. Le campagne di valutazione hanno rilevato centinaia di casi sospetti e decine di decessi, evidenziando la necessità di mezzi e personale specializzato.

Interventi sul campo e criticità logistiche

Sono state schierate squadre mediche, logistiche e di supporto per isolamento, tracciamento dei contatti e approvvigionamento di materiali protettivi. Nelle strutture come la clinica di Salama a Bunia sono stati isolati casi sospetti e si lavora per espandere la capacità di risposta. Tuttavia, l’assenza di un vaccino o di terapie approvate specifiche per la variante Bundibugyo complica gli sforzi e rende cruciale il contenimento basato su misure di sanità pubblica.

Fattori esacerbanti: confine chiuso e conflitti

La diffusione del focolaio ha indotto l’Uganda a chiudere temporaneamente il confine con la Repubblica Democratica del Congo, dopo la conferma di casi importati e del primo decesso attribuito al ceppo Bundibugyo. Le autorità regionali hanno segnalato che l’aumento dei casi può essere legato al contatto tra operatori sanitari e pazienti, oltre che alle difficoltà nello svolgere attività di tracciamento a causa di spostamenti di popolazione e insicurezza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato l’attenzione sull’impatto combinato di malattia e conflitto: gli scontri armati provocano sfollamenti, sovraffollamento di campi temporanei e limitano l’accesso umanitario. Queste condizioni ostacolano il tracciamento dei casi, riducono la capacità di isolare i malati e aumentano il rischio per gli operatori in prima linea, rendendo ancora più pressante il bisogno di corridoi umanitari sicuri.

Perché è importante la risposta coordinata

Una risposta efficace richiede coordinamento tra autorità sanitarie locali, organizzazioni internazionali e partner umanitari per garantire accesso alle cure, protezione del personale e strumenti per il monitoraggio. Il caso del rientro del medico italiano evidenzia come la gestione dei rischi internazionali coinvolga sia misure di sicurezza per il singolo che strategie più ampie di controllo dell’epidemia sul territorio.

In chiusura, le istituzioni ribadiscono che in Italia non sono presenti casi confermati e che le attività di prevenzione e sorveglianza proseguono in stretto raccordo con le autorità. La situazione in Congo rimane seria e richiede un intervento rapido e sostenuto per contenere la diffusione della variante Bundibugyo e proteggere le popolazioni colpite.