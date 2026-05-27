Pyongyang annuncia il collaudo di un sistema di lancio multiuso e missili tattici

La Kcna segnala il collaudo di un sistema di lancio multiuso leggero e di missili tattici, mentre Seul registra lanci verso il Mar Giallo; Kim Jong-un ha seguito le operazioni

La comunicazione ufficiale di Pyongyang conferma che sono stati condotti esperimenti su un sistema di lancio multiuso leggero e su una serie di missili da crociera tattici, con il leader Kim Jong-un presente alla supervisione. Le informazioni diffuse dalla Kcna arrivano dopo che le forze di sicurezza della Corea del Sud hanno rilevato il lancio di più sistemi verso il Mar Giallo dalla zona di Jongju, nella provincia di Phyongan del Nord.

Nel rapporto ufficiale si parla di una prova inserita in un progetto più ampio di ammodernamento delle capacità di artiglieria e missilistiche.

Che cosa è stato testato

Secondo quanto riportato, l’esercitazione ha incluso l’analisi di diversi componenti: la capacità della testata di un missile balistico tattico, l’affidabilità di un razzo d’artiglieria controllato da 240 mm con raggio potenziato e la precisione di un missile da crociera tattico dotato di guida avanzata.

Il documento ufficiale menziona inoltre l’impiego di un sistema di navigazione autonoma ultraprecisa per il razzo da 240 mm e l’uso di tecniche di intelligenza artificiale per migliorare la mira del cruise missile, elementi che definiscono il carattere tecnologico dell’esperimento.

Specifiche tecniche in evidenza

Il rapporto della Kcna ha posto l’accento su tre aree: valutazione della potenza della testata per missioni speciali del missile balistico tattico, prova della stabilità e controllo del razzo d’artiglieria controllato da 240 mm su distanze maggiorate e verifica della precisione tramite AI del missile da crociera tattico.

L’insieme di queste prove serve a testare sia la letalità che l’affidabilità degli ordigni e dei sistemi di puntamento, con l’obiettivo di integrare funzioni operative più sofisticate nelle unità di fuoco.

Contesto operativo e rilevazioni esterne

Fonti militari sudcoreane avevano segnalato in precedenza il lancio di più Crbm — il termine tecnico per i missili balistici a corto raggio — insieme a razzi d’artiglieria diretti verso il Mar Giallo dalla regione di Jongju. La sovrapposizione tra le segnalazioni di Seul e la comunicazione ufficiale di Pyongyang evidenzia come il test sia stato rilevabile da osservatori esterni e abbia avuto un impatto immediato sul monitoraggio regionale, richiamando l’attenzione delle forze armate dei paesi vicini e degli analisti di sicurezza.

La presenza di Kim e il messaggio politico

La Kcna ha sottolineato che Kim Jong-un ha mostrato «grande soddisfazione» per i risultati, descrivendo il collaudo come un segnale del progresso delle capacità militari. La partecipazione diretta del leader conferisce alla prova una valenza propagandistica e strategica: oltre al valore tecnico, l’evento è stato presentato come prova tangibile del percorso di modernizzazione delle forze armate e del raggiungimento di traguardi previsti dal piano di sviluppo della difesa.

Implicazioni strategiche e possibili sviluppi

L’annuncio ufficiale indica che l’esperimento fa parte di un piano di ammodernamento che punta a risultati concreti nei prossimi anni: questo rafforza la percezione di un investimento sistematico nelle capacità missilistiche e di artiglieria. L’integrazione di navigazione autonoma e intelligenza artificiale nelle testate e nei sistemi di guida aumenta la complessità tecnica e il potenziale operativo, suscitando preoccupazioni per l’equilibrio strategico nella regione e la risposta delle forze vicine.

Nel breve termine gli osservatori internazionali rimarranno attenti alle prossime mosse di Pyongyang e alle valutazioni dei servizi di intelligence, mentre diplomaticamente il test potrebbe alimentare pressioni e richieste di chiarimenti. Tecnicamente, le informazioni ufficiali permettono di seguire il progresso delle capacità missilistiche nordcoreane e di stimare come questi sistemi possano essere integrati nelle dotazioni esistenti, con implicazioni per la deterrenza e la pianificazione difensiva nella penisola coreana.