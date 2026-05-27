Segretario alla Salute morso mentre prende due serpenti non velenosi

Il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti della specie Black Racer; il video, pubblicato su X, mostra la scena nella casa in Florida di Mehmet Oz e la moglie Cheryl Hines che lo invita a smettere

Un episodio singolare ha attirato l’attenzione dei media: il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr è stato morso mentre cercava di prendere con le mani due serpenti. Le immagini, rese pubbliche sulla piattaforma X, mostrano la scena all’interno della residenza in Florida dell’amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services, Mehmet Oz.

Nel video si distingue chiaramente la voce della moglie di Kennedy, Cheryl Hines, che più volte esorta il marito a interrompere l’azione.

Il comportamento di afferrare i rettili a mani nude, documentato dalle immagini, ha suscitato sia curiosità sia preoccupazione. I serpenti protagonisti sono stati identificati come appartenenti alla specie Black Racer, definita comunemente come non velenosa, ma l’episodio solleva questioni su prudenza e immagine pubblica quando protagonisti sono esponenti di rilievo della sfera pubblica.

Come si è svolto l’episodio

Nelle sequenze pubblicate si vede l’interazione ravvicinata tra Kennedy e i due serpenti: il politico si avvicina, li afferra con le mani e tenta di gestirli senza strumenti. Questo tipo di intervento — cattura a mani nude — è praticato da alcune persone esperte ma comporta rischi di morsi, anche se non necessariamente pericolosi se la specie è effettivamente non velenosa.

Nel filmato la reazione immediata di chi è presente rende chiaro il clima momentaneo di tensione, mentre la scena si conclude con la diffusione del video su X, che ha amplificato la visibilità dell’evento.

Il contesto della cattura

Secondo quanto visibile, l’episodio avviene all’interno della proprietà privata di Mehmet Oz in Florida, dove la presenza di serpenti nei giardini non è rara. La scelta di intervenire senza guanti o strumenti specifici è stata ripresa dalle telecamere e commentata dagli spettatori online: c’è chi l’ha definita temeraria e chi, invece, l’ha interpretata come un gesto volto a proteggere gli animali. In ogni caso, l’immagine pubblica di una figura istituzionale come il segretario alla Salute amplifica la risonanza dell’accaduto.

La specie coinvolta e i rischi associati

I serpenti ripresi sono stati identificati come Black Racer, un gruppo di rettili noti per la velocità e per un comportamento spesso schivo. Pur essendo considerati non velenosi, i Black Racer possono mordere se si sentono minacciati o intrappolati, con morsi che possono causare dolore locale, sanguinamento e rischio di infezione. Per questo motivo gli esperti sottolineano l’importanza di interventi svolti da personale addestrato o, almeno, con adeguati dispositivi di protezione quando si tratta di manipolare la fauna selvatica.

Perché la distinzione tra velenoso e non velenoso conta

La definizione di non velenoso è significativa per comprendere il grado di pericolo immediato, ma non elimina la necessità di cautela. Un morso, anche da specie non velenose, può trasmettere batteri o provocare reazioni locali che richiedono assistenza sanitaria. Inoltre, la manipolazione in condizioni non controllate aumenta il rischio sia per l’uomo sia per l’animale: la stressante esperienza può provocare lesioni al rettile o comportare la sua fuga in un ambiente dove potrebbe incorrere in ulteriori pericoli.

Reazioni, diffusione del video e considerazioni pubbliche

Il filmato è rapidamente circolato sui social e ha scatenato dibattiti su responsabilità e immagine pubblica. Nel video si sente chiaramente la voce di Cheryl Hines, che chiede a Kennedy di smettere, sottolineando la percezione di rischio da parte dei presenti. La scelta di rendere pubblica la registrazione su X ha portato l’episodio all’attenzione di un pubblico molto più vasto rispetto ai testimoni oculari, creando discussioni che spaziano dalla sicurezza personale alla percezione del ruolo istituzionale.

Impatto mediatico e implicazioni

Quando protagonisti sono figure pubbliche come il segretario alla Salute o l’amministratore dei servizi sanitari, ogni gesto viene osservato con attenzione: le azioni personali possono avere ricadute sull’opinione pubblica e sollevare domande su giudizio e prudenza. Il fatto che l’episodio sia avvenuto nella casa di Mehmet Oz aggiunge un ulteriore livello di interesse mediatico, poiché lega la vicenda a nomi noti e a ruoli istituzionali sensibili.

Conclusioni e consigli pratici

L’episodio evidenzia che, anche in presenza di specie non velenose, è preferibile affidarsi a chi ha competenze specifiche per la gestione della fauna selvatica. Interventi fai-da-te possono portare a morsi, stress per gli animali e conseguenze sanitarie. In situazioni analoghe, le autorità raccomandano di contattare i servizi locali o i centri specializzati piuttosto che intervenire direttamente; adottare dispositivi protettivi e procedure adeguate riduce i rischi sia per le persone sia per gli animali coinvolti.