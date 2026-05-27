Paxton vince il runoff in Texas: rischio per i repubblicani al Senato

La politica texana ha registrato un risultato che risuona oltre i confini dello stato: Ken Paxton, sostenuto dall’endorsement dell’ex presidente Donald Trump, ha superato il senatore uscente John Cornyn nella sfida primaria repubblicana. Il verdetto del run-off, rapidamente riconosciuto dai principali media, evidenzia come il sostegno presidenziale possa ribaltare equilibri che per anni sembravano consolidati.

Il colpo è significativo per l’apparato del partito repubblicano a Washington, dove Cornyn era considerato una figura dell’establishment e un alleato di lungo corso.

Per comprendere la portata del risultato bisogna considerare i profili in campo: John Cornyn, senatore dal 2002 e già whip del partito, si presentava come il candidato favorito, appoggiato da grandi donatori e leader nazionali.

Dall’altra parte c’era Ken Paxton, procuratore generale del Texas, che ha fatto leva sul consenso della base più conservatrice e sul richiamo di Donald Trump. La vittoria di Paxton disegna uno scenario in cui i legami con la leadership nazionale e il gradimento tra gli elettori attivi pesano più delle tradizionali reti finanziarie e istituzionali.

Perché è caduto l’establishment

La débâcle di Cornyn riflette una frattura interna: il candidato dell’establishment ha pagato la distanza dalla base su temi sensibili e alcune scelte politiche che lo hanno allontanato dagli elettori più conservatori. In passato Cornyn aveva criticato Donald Trump e sostenuto misure bipartisan sul controllo delle armi dopo la strage di Uvalde, scelte che hanno alienato segmenti del suo stesso elettorato. Il risultato dimostra che, in questo ciclo, gli endorsement e le narrative filo-Trump continuano a rimodellare le primarie, mettendo in difficoltà i veterani anche quando possono contare su risorse e appoggi tradizionali.

Il peso dell’endorsement

L’endorsement di Donald Trump è stato presentato da Paxton come un elemento decisivo: il candidato ha ripetutamente definito quel sostegno «la forza più potente in politica». Negli ultimi tempi il presidente ha sostenuto candidati che hanno sfidato e battuto membri del partito usciti dal favore presidenziale, contribuendo a una serie di sconfitte per gli incumbents. Questo fenomeno ha accelerato la polarizzazione interna e ha obbligato l’apparato repubblicano a rivedere strategie e alleanze nella prospettiva delle elezioni generali.

Le controversie che accompagnano Paxton

Il profilo di Ken Paxton è segnato da vicende giudiziarie ed etiche: accuse di corruzione, indagini e un processo di impeachment promosso dalla camera statale nel 2026, seguito dall’assoluzione in Senato. Questi elementi hanno alimentato attacchi pubblici e spot negativi durante la campagna, ma non sono bastati a fermare la sua ascesa nella corsa interna. Paxton ha risposto alle critiche bollando le inchieste come attacchi politici e ha fatto leva sulla base, che ha dimostrato di premiare la sua fedeltà al brand politico di Trump più delle ombre sollevate dalla sua vita privata e giudiziaria.

Rischi e argomenti dell’opposizione

Dal fronte democratico, il vincitore repubblicano troverà di fronte James Talarico, un rappresentante statale che ha attratto attenzioni per il profilo moderato e la capacità di conquistare voti indipendenti. Talarico non ha perso tempo a contestare la legittimità morale di Paxton, definendolo una figura simbolo di un sistema da cambiare e invitando gli elettori delusi dall’establishment repubblicano a unirsi alla sua campagna. A sua volta, i consulenti repubblici hanno ammonito che la candidatura di Paxton potrebbe costringere il partito a impiegare risorse ingenti per difendere un seggio storicamente sicuro.

Implicazioni nazionali e scenari per novembre

La nomination di Paxton apre scenari che trascendono il Texas: la posta in gioco è il controllo del Senato, e un possibile ribaltamento nello stato potrebbe avere effetti a catena. I responsabili della strategia repubblicana temono che un candidato divisivo renda la corsa vulnerabile, mentre i democratici vedono un’opportunità per investire risorse in una contesa che fino a poco tempo fa veniva considerata sicura per i repubblicani. In questo contesto, dichiarazioni e mosse future di collegi e finanziatori saranno decisive per trasformare la vittoria primaria in successo elettorale a novembre.