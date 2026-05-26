Un terribile incidente ferroviario ha coinvolto uno scuolabus, che è stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello.

Scuolabus travolto da un treno: 4 morti, tra cui due adolescenti

Un terribile incidente si è verificato a Buggenhout, in Belgio. Uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre stava attraversando un passaggio a livello.

Secondo quanto riportato da Jean-Luc Crucke, ministro federale della Mobilità, le vittime accertate sarebbero quattro: due adolescenti, l’autista e l’accompagnatore. “Il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche ai feriti e alle loro famiglie” sono state le parole del ministro, come riportato da Rtl.info.

Anche il ministro dell’Interno Bernard Quintin ha espresso il proprio cordoglio, così come la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle investigatori, ma secondo le prime informazioni le barriere del passaggio a livello sarebbero state abbassate al momento dello schianto.

Scuolabus travolto da un treno: la dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nei pressi del passaggio a livello situato tra Stationsstraat e via Vierhuizen. Come dichiarato da Infrabel, gestore della rete ferroviaria belga, l’impatto è stato “estremamente violento“.

Thomas Baeken, portavoce dell’azienda pubblica, parlando con Vrt, ha dichiarato che le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso.

Sul mezzo erano presenti l’autista, un accompagnatore e sette studenti. Sono intervenuti anche i servizi di emergenza dopo la presenza di feriti. Nessun passeggero del treno sarebbe rimasto ferito nell’incidente. Ora le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto.