Intesa possibile tra Stati Uniti e Iran: cosa cambia e quali sono i nodi aperti

Intesa possibile tra Stati Uniti e Iran: cosa cambia e quali sono i nodi aperti

Il 25 maggio Marco Rubio ha lasciato aperta la possibilità di un'intesa con l'Iran; il testo ricostruisce i punti cruciali dei negoziati, le richieste economiche di Teheran e le tensioni tra Israele, Hezbollah e gli Stati Uniti

Le dichiarazioni rilasciate il 25 maggio da Marco Rubio a Nuova Delhi hanno riacceso i riflettori sulla possibilità che Washington e Teheran trovino un accordo per porre fine al conflitto regionale. Rubio ha parlato con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, suggerendo che un’intesa potrebbe concretizzarsi “oggi stesso”, pur invitando alla cautela sulle tempistiche.

In parallelo emergono dal terreno le richieste iraniane, le posizioni di Israele e i possibili effetti economici di una svolta diplomatica.

Nel discorso pubblico si intrecciano considerazioni politiche e tecniche: da un lato la necessità, evocata da funzionari statunitensi, di verificare che un’intesa sia «seria» e non improvvisata; dall’altro le condizioni di Teheran, che pongono al centro lo sblocco degli asset e la revoca delle sanzioni.

Questi elementi rendono i negoziati complessi, con implicazioni immediate per il Libano, il Mare Arabico e lo Stretto di Hormuz, crocevia energetico strategico.

Lo stato concreto delle trattative

Secondo ricostruzioni di stampa, il quadro negoziale sarebbe prossim o al completamento formale, ma permangono margini tecnici da risolvere. Le fonti citate riportano che il cosiddetto memorandum d’intesa (MoU) potrebbe prevedere una prima fase in cui viene riconosciuta la fine degli scontri su vari fronti, con passi successivi legati allo sblocco di fondi e alla progressiva revoca di limitazioni alle esportazioni di petrolio.

Il nodo centrale rimane però l’insieme delle garanzie: l’Iran pretende certezze economiche, mentre gli Stati Uniti richiedono verifiche sul rispetto degli impegni.

Le condizioni poste da Teheran

Teheran ha ripetutamente indicato linee rosse chiare: un cessate il fuoco complessivo, il versamento di un risarcimento considerato necessario da parte degli avversari e l’accesso a risorse finanziarie congelate. In particolare i negoziatori iraniani avrebbero chiesto lo sblocco immediato di tranche di asset detenuti in Paesi terzi, tra cui somme indicate come essenziali per avviare una roadmap economica. Il governo persiano insiste inoltre sulla legittimità di un programma nucleare per scopi pacifici, respingendo l’ipotesi di possesso di armi nucleari.

I tempi e le incertezze statunitensi

Tra le fonti americane riportate, emerge uno scarto tra la pressione politica per una chiusura rapida e l’avvertimento di non affrettare un accordo tecnico sul nucleare. Alcuni esponenti ritengono che un’intesa possa essere formalizzata in pochi giorni, mentre altri, incluso lo stesso Rubio in dichiarazioni a media internazionali, ricordano che un accordo sul nucleare non si costruisce «in 72 ore». La linea di Donald Trump, segnalata da interlocutori, oscillerebbe fra la volontà di concedere all’Iran un arco di giorni per firmare e la prudenza sul contenuto effettivo delle concessioni.

Impatto regionale e le paure di Israele

La Possibile intesa solleva immediate preoccupazioni in Israele, dove la leadership teme che le garanzie contenute nell’accordo possano limitare la libertà d’azione di Tel Aviv, in particolare sul fronte libanese contro Hezbollah. Il premier Benyamin Netanyahu è stato aggiornato durante i negoziati e ha riaffermato il diritto di Israele a difendersi. I funzionari israeliani temono che, se Hezbollah dovesse rispettare un cessate il fuoco previsto dall’accordo, Israele sarebbe vincolata ad analoghi limiti operativi, mentre la ricostituzione delle capacità del movimento sciita resta un elemento di forte tensione.

Hezbollah e il Libano

Da Beirut arrivano segnali contrastanti: attacchi aerei che hanno causato vittime nel sud del Libano vengono denunciati dal ministero della Salute, mentre i vertici di Hezbollah ribadiscono la contrarietà a un disarmo che definiscono «annientamento». La leadership del gruppo spera di essere inclusa in una eventuale intesa o in meccanismi di cessate il fuoco che comprendano anche il territorio libanese, ma il tema del disarmo e del controllo degli armamenti rimane uno degli ostacoli più spinosi per una stabilizzazione duratura.

Conseguenze economiche e scenari futuri

Una ripresa dei flussi nello Stretto di Hormuz non ridurrebbe istantaneamente i costi energetici: gli esperti avvertono che la normalizzazione del traffico marittimo richiede tempo e che il prezzo del petrolio potrebbe scendere ma non crollare. Il possibile sblocco di vendite di greggio per 60 giorni, ipotizzato da fonti iraniane, è stato quantificato in miliardi di dollari di entrate immediate, ma la piena riapertura dei mercati dipenderà dalla fiducia reciproca e dalle garanzie verificate nel tempo.

Scenari possibili

Se l’accordo venisse formalizzato, gli sviluppi più probabili includono una fase iniziale di memorandum con misure provvisorie, seguita da negoziati tecnici sul nucleare e dalla graduale rimozione di alcune sanzioni. In caso contrario, il rischio è il ritorno a un’escalation localizzata, con impatti immediati sulla sicurezza marittima e sul mercato energetico. In ogni scenario, la presenza degli attori regionali e la loro percezione di sicurezza saranno determinanti per la durata e l’efficacia di qualsiasi intesa.