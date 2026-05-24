Gruppo della Flotilla bloccato a Sirte con due cittadini italiani: in corso verifiche

La Flotilla ha perso i contatti con una decina di attivisti a Sirte, dove sarebbero stati fermati mezzi con a bordo anche due italiani; la Farnesina verifica la situazione

ROMA, 24 MAG – La ong conosciuta come Flotilla ha reso noto di aver interrotto ogni comunicazione con un piccolo gruppo di attivisti che si trovava a Sirte, in Libia. I volontari erano entrati in una zona sotto il controllo delle forze legate a Haftar e, secondo la ricostruzione fornita alla stampa, erano impegnati in un tentativo di mediazione per riprendere il Land Convoy, la colonna terrestre di supporto umanitario che collega punti di approvvigionamento e progetto sul territorio.

Tra i componenti del gruppo risultano due cittadini italiani: uno originario della Puglia e uno del Piemonte.

La portavoce dell’organizzazione, Maria Elena Delia, ha riferito che il contingente viaggiava con un’automobile e un’ambulanza e che, dopo essere stato invitato a trattare le condizioni per la ripartenza del convoglio, sono venuti meno i contatti radio e telefonici.

Al momento la Flotilla parla di una possibile detenzione dei partecipanti: le autorità competenti sono impegnate nelle verifiche. La notizia ha immediatamente sollevato preoccupazione per la sorte dei volontari e per le possibili implicazioni diplomatiche.

Che cosa è accaduto a Sirte

I fatti si riferiscono a una fase in cui il gruppo si era avvicinato a una zona controllata da milizie locali riconducibili a Haftar.

Secondo la versione diffusa dalla Flotilla, i volontari erano stati invitati a negoziare termini e percorsi per consentire al Land Convoy di ripartire in sicurezza. La presenza di un’ambulanza nel corteo indicava l’intento di garantire assistenza medica in caso di necessità, ma non ha impedito che il gruppo venisse fermato dalle forze presenti sul posto. Le informazioni sulle circostanze dell’intervento sul terreno sono ancora frammentarie e in corso di accertamento.

Il ruolo della Flotilla e le attività sul territorio

La Flotilla agisce principalmente su fronti umanitari, coordinando convogli e azioni sul terreno per portare aiuti nelle aree colpite da conflitti o emergenze. In questo caso l’organizzazione aveva predisposto un land convoy complementare alle iniziative marittime, con l’obiettivo di garantire accesso a rifornimenti e supporto sanitario. La perdita di comunicazione con il gruppo a Sirte ha spinto la ong a lanciare un allarme pubblico, nella speranza che la pressione mediatica e diplomatica contribuisca a chiarire rapidamente la sorte degli attivisti fermati.

I due italiani: profili e prime reazioni

Tra le persone di cui la Flotilla ha perso traccia figurano due cittadini italiani, identificati solo per regione di provenienza come un pugliese e una piemontese. Non sono state diffuse ulteriori generalità per motivi di sicurezza e riservatezza. L’eventuale arresto dei volontari solleva questioni sulla tutela dei cittadini italiani all’estero e sull’adeguatezza delle misure di protezione adottate durante operazioni in zone instabili. Familiari e colleghi attendono notizie, mentre la comunità delle organizzazioni umanitarie segue con apprensione gli sviluppi.

Verifiche e ruolo della Farnesina

È stata attivata l’Unità di crisi della Farnesina, che sta coordinando le prime verifiche e contattando i canali diplomatici e locali per raccogliere informazioni attendibili. L’Unità di crisi ha il compito di assistere cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero e di stabilire collegamenti con rappresentanze diplomatiche e istituzioni internazionali; in casi come questo, l’intervento può comprendere anche richieste formali di chiarimento alle autorità locali. Al momento non sono stati resi pubblici aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute o sulla condizione legale dei fermati.

Implicazioni geopolitiche e scenari possibili

Il blocco dei volontari a Sirte si inserisce in un contesto più ampio di tensioni e di controllo territoriale in Libia. L’evento potrebbe avere ripercussioni sulla libertà d’azione delle ong nella regione, portando a ulteriori restrizioni sui passaggi terrestri e a una riconsiderazione delle procedure di sicurezza prima di intraprendere missioni. Inoltre, la possibile detenzione di cittadini stranieri tende a complicare i rapporti tra governi e milizie locali, richiedendo un approccio diplomatico calibrato per evitare escalation e per ottenere il rilascio dei fermati.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire se i volontari siano effettivamente stati arrestati e in quali condizioni si trovino. La Flotilla continua a sollecitare informazioni e a mantenere alta l’attenzione internazionale sulla vicenda, mentre la Farnesina assicura che le verifiche proseguono con la massima priorità. In attesa di conferme ufficiali, rimane forte la preoccupazione per la sicurezza di operatori umanitari impegnati in missioni ad alto rischio.