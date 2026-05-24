Fars: i tweet di Trump sono propaganda, nessun impegno sul programma nucleare

Fars, con riferimento alle Guardie Rivoluzionarie, sostiene che i tweet di Trump siano di natura promozionale e che non vi sia stato alcun accordo sul programma nucleare

Un comunicato diffuso dall’agenzia iraniana Fars, che cita fonti delle Guardie Rivoluzionarie, definisce l’ultimo post di Trump sui social come mera propaganda e respinge qualsiasi ipotesi di impegno sul programma nucleare di Teheran. La notizia è stata rilanciata da Al-Jazeera, che riporta la versione di Fars: secondo la fonte, il contenuto del tweet non corrisponderebbe a un’intesa né a un progresso diplomatico.

In questo quadro, la distinzione tra messaggio mediatico e atto ufficiale appare centrale: Fars sottolinea che non ci sono stati contatti che abbiano portato a un impegno concreto da parte iraniana.

Le affermazioni di Fars e il rifiuto dell’impegno

Nel comunicato, Fars evidenzia che precedenti dichiarazioni di Trump avevano posto i negoziati sul programma nucleare come condizione fondamentale per qualunque accordo futuro.

Tuttavia, prosegue la nota, l’Iran non avrebbe assunto alcuna posizione vincolante su questo punto e la questione nucleare non sarebbe stata affrontata in questa fase. Il linguaggio usato da Fars richiama una distinzione netta: da un lato la comunicazione pubblica dell’amministrazione statunitense, dall’altro l’assenza di un mandato o di un’intesa ufficiale di Tehran.

Questo messaggio vuole chiarire che le dichiarazioni social non sostituiscono le procedure diplomatiche formali.

Cosa riporta esattamente l’agenzia

Secondo la ricostruzione fornita da Fars e citata da Al-Jazeera, i rappresentanti delle Guardie Rivoluzionarie avrebbero rimarcato che non si è proceduto a nessun impegno formale riguardo al programa nucleare. Inoltre, Fars segnala che funzionari americani, in comunicazioni private con Teheran, avrebbero riconosciuto che i tweet di Trump svolgono prevalentemente una funzione promozionale all’interno del panorama mediatico statunitense. Tale ammissione, sempre secondo la fonte iraniana, avrebbe incluso consigli a non attribuire valore diplomatico a queste affermazioni.

Il ruolo dei tweet nella diplomazia contemporanea

Il caso solleva il tema del confine tra comunicazione pubblica e diplomazia tradizionale: i messaggi sui social possono avere un forte impatto simbolico, ma non sempre corrispondono a passi concreti nei tavoli negoziali. Fars accusa i post di essere funzionali a un’immagine mediatica e non a un avanzamento negoziale reale. In termini pratici, la leadership iraniana sembra voler evitare che proclamazioni esterne generino aspettative o fraintendimenti. Questa posizione evidenzia come Twitter e piattaforme simili siano percepite sia come strumenti di pressione che come possibili fonti di disinformazione nel contesto delle relazioni internazionali.

Ammissioni e messaggi informali

La nota di Fars cita anche una presunta ammissione di funzionari americani che, in scambi non pubblici, avrebbero definito i tweet di Trump come strumenti di visibilità mediatica più che come mezzi di negoziazione. Tale elemento, se confermato, apre una doppia lettura: da un lato accentua la distanza tra retorica e pratica diplomatiche; dall’altro invita le controparti a basarsi su canali ufficiali e su incontri diretti per valutare eventuali progressi sul programma nucleare. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con attenzione la linea comunicativa dei protagonisti.

Implicazioni per i futuri negoziati

La puntualizzazione di Fars complica un quadro già complesso: se i messaggi pubblici vengono scartati come mero megafono politico, diventa più difficile capire se vi sia spazio reale per intese. L’assenza di un impegno iraniano, come riportato dall’agenzia, significa che qualsiasi ipotesi di accordo deve essere verificata attraverso canali istituzionali e non tramite dichiarazioni sui social. Questa dinamica può rallentare il processo negoziale, aumentare la sfiducia e richiedere ulteriori mediazioni da parte di terzi attori interessati alla stabilità regionale.

Conclusione: cautela e attenzione ai canali ufficiali

In sintesi, il messaggio rilanciato da Fars e attribuito alle Guardie Rivoluzionarie mette in guardia contro l’equazione automatica tra tweet e accordo politico. La distinzione tra apparato mediatico e pratica diplomatica è stata ribadita più volte e, stando al rapporto citato da Al-Jazeera, anche funzionari statunitensi avrebbero consigliato di non dare eccessivo credito a questi messaggi. Per chi segue la vicenda del programma nucleare iraniano, la linea da tenere è chiara: occorre privilegiare le comunicazioni ufficiali e gli incontri formali per valutare se e quando potranno aprirsi reali opportunità di negoziato.