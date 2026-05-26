La sfida di Le Pen sulla NATO: uscire dal comando integrato restando nell'alleanza

Il 22 maggio 2026 Marine Le Pen ha ribadito una posizione storica del suo partito: ritirare la Francia dal comando integrato della NATO, pur rimanendo formalmente nell’alleanza. L’annuncio, fatto durante un incontro internazionale mentre i ministri della difesa si riunivano in Svezia, è stato motivato dalla leader come un passo per recuperare quella che ha definito la sovranità decisionale di Parigi e ridurre la dipendenza dalle scelte statunitensi.

La proposta riapre un confronto che in Francia ha radici profonde, ma arriva in un momento di alta sensibilità geopolitica in seguito alla guerra in Ucraina.

La proposta e le argomentazioni di Le Pen

Secondo Le Pen, lasciare il comando integrato non impedirebbe alla Francia di operare insieme agli alleati: «siamo dentro la NATO, ma vogliamo gestire autonomamente la nostra capacità decisionale», ha sostenuto.

Questa linea punta a valorizzare l’idea di autonomia strategica, ovvero la capacità di prendere decisioni militari e di difesa senza vincoli esterni permanenti. Nel suo ragionamento rientra anche la critica alla dipendenza europea dalle scelte americane, un tema rilanciato con forza in relazione alle incertezze sulle politiche di Washington durante l’era di Donald Trump.

Le Pen e il suo partito presentano la mossa come una tutela della sovranità nazionale più che come un allontanamento dall’alleanza atlantica.

Cosa comporta lasciare il comando integrato

Lasciare il comando integrato significa uscire dalla struttura permanente che coordina l’impiego delle forze dei 32 membri della NATO, rendendo più complessa l’integrazione operativa. Tuttavia, come sottolineano i sostenitori della proposta, l’uscita non preclude la interoperabilità e le operazioni congiunte con gli alleati: esercitazioni, scambi informativi e cooperazioni bilaterali resterebbero possibili. Per i critici, invece, questo passo sarebbe destabilizzante in un contesto in cui molti partner guardano con preoccupazione alla fiducia incondizionata tra membri, soprattutto con la continua pressione del conflitto in Ucraina e le mosse della Russia.

Reazioni politiche e diplomatiche in Francia

La proposta ha incontrato immediate critiche da parte del governo: il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha definito l’ipotesi «irresponsabile», sottolineando come l’eventuale ritiro dal comando integrato sarebbe interpretato da alcuni alleati come un gesto di distacco in un momento di tensione internazionale. Anche dentro l’arena politica francese il tema divide: il leader del partito di Le Pen, Jordan Bardella, ha assunto in passato toni più cauti, dichiarando che non abbandonerebbe il comando durante una situazione di guerra. Questo distacco di toni tra figure dello stesso campo fa emergere una strategia pragmatica ma incerta sul timing e sulle condizioni dell’eventuale uscita.

Tensioni sul piano internazionale

I diplomatici in vari capitali osservano con attenzione: un cambiamento nella partecipazione francese al comando integrato sarebbe letto alla luce delle incertezze sulla presenza a lungo termine degli Stati Uniti in Europa. Alcuni partner temono che una Francia meno integrata possa essere meno credibile nelle risposte comuni a minacce esterne. Dall’altro lato, sostenitori della riforma invitano a considerare il rafforzamento delle capacità europee come alternativa, promuovendo una maggiore responsabilità continentale nella difesa.

Contesto storico e possibili conseguenze strategiche

La questione non è nuova: la Francia ha già lasciato il comando integrato sotto Charles de Gaulle nel 1966, una scelta storica che fu invertita solo nel 2009 dall’amministrazione di Nicolas Sarkozy. Questi precedenti mostrano come il tema tocchi sensibilità profonde legate all’identità strategica nazionale. Oggi, molti gruppi parlamentari hanno sostenuto aumenti della spesa per la difesa, riconoscendo la necessità di rafforzare le forze armate in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina. Se la proposta di Le Pen diventasse politica di governo, i cambiamenti pratici richiederebbero negoziati complessi con gli alleati e investimenti per rendere effettiva una maggiore indipendenza operativa.

Infine, la mossa di Le Pen arriva mentre la sua candidatura alla presidenza del 2027 è ancora soggetta a un ricorso giudiziario che sarà valutato nei prossimi mesi: questo elemento giudiziario aggiunge incertezza sul calendario politico, ma non attenua il dibattito sulla direzione strategica che Parigi intende adottare in materia di difesa e relazioni transatlantiche.