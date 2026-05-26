Tagli alla produzione Toyota: come lo Stretto di Hormuz altera supply chain e conti

La tensione nel Golfo Persico si traduce ora in numeri concreti per la prima industria automobilistica mondiale. Toyota ha deciso di ridurre la produzione destinata ai mercati esteri di circa 83.000 unità entro novembre, più che raddoppiando il taglio precedentemente annunciato. La decisione viene motivata dall’impatto logistico e commerciale dovuto alla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha complicato i trasporti marittimi e la disponibilità di componenti verso Medio Oriente e Asia.

Il rallentamento produttivo non è un episodio isolato: riguarda modelli chiave come alcuni suv della serie RAV4 e comporta interventi operativi sugli impianti giapponesi. Parallelamente, la situazione energetica globale sta scaricando un costo significativo sulle piccole imprese e sui trasportatori, aggravando la fragilità di catene che già mostrano punti deboli.

Impatto operativo su Toyota

Il piano aggiornato di Toyota prevede tagli aggiuntivi rispetto alle prime stime, con effetti concreti lungo la filiera. La casa automobilistica ha informato i principali fornitori del nuovo programma produttivo e ha annunciato la sospensione della seconda linea nello stabilimento di Tsutsumi, in prefettura di Aichi, dove viene assemblata la Camry. Nel 2026 Toyota esportava tra le 500.000 e le 600.000 vetture l’anno verso il Medio Oriente e, come indicato dai vertici, “quasi la metà di quei volumi sarà compromessa”.

Nel corso dell’esercizio fiscale 2026 la produzione estera del gruppo si era attestata a 6,65 milioni di unità.

Bilancio e prospettive finanziarie

Dal punto di vista economico il gruppo stima che il conflitto nel Golfo eroderà il margine operativo per circa 670 miliardi di yen, pari a circa 3,6 miliardi di euro. Nonostante l’obiettivo di collocare 10 milioni di vetture a marchio Toyota e Lexus entro la fine del 2026, la previsione dell’utile netto consolidato è stata fissata a 3.000 miliardi di yen (16,20 miliardi di euro), in calo del 22% rispetto all’esercizio precedente. Il responsabile finanziario Takanori Azuma ha avvertito che queste stime potrebbero essere ulteriormente riviste se la situazione nel Golfo Persico e i mercati del greggio dovessero deteriorarsi.

Effetti sulle filiere e sull’economia reale

La chiusura o l’interruzione dei flussi nello Stretto di Hormuz va oltre il settore automotive: incide in modo diretto sui costi energetici e logistici di piccole imprese, artigiani e servizi. In Italia, studi di associazioni di categoria segnalano che il rincaro del gasolio può tradursi in un incremento dei costi operativi per le microimprese stimato tra i 3 e 4 miliardi di euro all’anno. Per l’autotrasporto, calcoli recenti indicano un extra-costo di circa 2,1 miliardi in appena dodici settimane, con il prezzo medio alla pompa salito in modo significativo nonostante misure temporanee sulle accise.

Trasmissione dei rincari e vulnerabilità

La trasmissione del caro-energia alle economie locali è rapida laddove la capacità di assorbire shock è limitata. Ogni veicolo commerciale diventa una bolletta mobile e ogni servizio a domicilio incorpora costi di carburante più elevati, comprimendo i margini. In aggiunta, il peso dell’energia sull’inflazione dell’area euro è aumentato: gli indicatori mostrano una componente energetica particolarmente forte, elemento che rende l’insieme dell’economia europea più vulnerabile a nuove fratture geopolitiche.

Scenari di prezzo e tempi di normalizzazione

Gli analisti sottolineano il ruolo decisivo del tempo: anche se lo Stretto fosse riaperto, il ripristino completo dei flussi richiederebbe mesi. Alcune stime indicano che il prezzo del petrolio potrebbe stabilizzarsi intorno ai 90 dollari al barile per un periodo prolungato, con scenari di ulteriore rialzo fino a 120-150 dollari se la crisi dovesse protrarsi. Oltre al greggio, i problemi interessano materie prime come fertilizzanti, nafta e prodotti chimici, con effetti a catena su plastica, packaging, tessile, farmaceutica ed elettronica.

Risposte e misure necessarie

Al di là delle misure d’emergenza che hanno evitato interruzioni sistemiche, come gli accordi tra governo e autotrasportatori, è evidente la necessità di azioni strutturali. Tra queste figurano riduzione dell’esposizione agli shock energetici, accelerazione dell’efficienza nei trasporti, strumenti per sostenere la liquidità delle piccole imprese e strategie di diversificazione delle catene di fornitura. Per le imprese come Toyota si tratta anche di bilanciare decisioni operative a breve termine con piani industriali che affrontino l’incertezza geopolitica.

In sintesi, la crisi nello Stretto di Hormuz ha già effetti tangibili sulla produzione industriale globale e sui conti delle aziende. Il caso Toyota è un esempio chiaro di come un problema geopolitico può trasformarsi in un problema industriale e finanziario, amplificando i costi lungo catene produttive fragili e richiedendo risposte che vadano oltre le soluzioni temporanee.