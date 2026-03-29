Doppietta Aprilia ad Austin: Bezzecchi vince davanti a Martin, Acosta completa il podio

Bezzecchi firma la vittoria principale ad Austin e regala ad Aprilia una doppietta mentre la Sprint aveva sorriso a Jorge Martin tra incidenti e sanzioni

Il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin ha offerto uno spettacolo ricco di colpi di scena, con la MotoGP che ha visto trionfare Marco Bezzecchi davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pedro Acosta su KTM. La corsa principale ha ribadito la competitività dell’Aprilia, capace di mettere in fila le proprie moto sul traguardo e di cancellare in parte le tensioni accumulate nella breve Sprint del sabato.

La gara principale: aderenza, scelta gomme e ritmo

Nel Gran Premio di venti giri la gara si è decisa sulla capacità dei piloti di gestire il ritmo e le traiettorie sul Circuit of the Americas. Bezzecchi ha interpretato al meglio le fasi decisive, controllando gli attacchi del compagno Jorge Martin e mantenendo una condotta efficace in frenata e in uscita di curva. Sul podio è salito anche Pedro Acosta, che ha confermato le buone sensazioni della KTM, mentre Fabio Di Giannantonio si è piazzato quarto con la Ducati VR46, davanti alla Ducati ufficiale di Marc Marquez.

Il ruolo della penalità e le conseguenze in pista

La prova di Marquez è stata condizionata da un long lap penalty da scontare in gara, inflitto a seguito dell’incidente occorso nella Sprint. La sanzione ha inciso chiaramente sul suo rendimento, costringendolo a una rimonta dalla media posizione di partenza; nonostante gli sforzi il pilota del Ducati Lenovo Team ha chiuso dietro la Ducati di Di Giannantonio, mentre l’altra rossa ufficiale di Francesco Bagnaia ha terminato in decima posizione.

La Sprint: rimonta di Martin, penalità per Acosta e cadute di protagonisti

La gara corta del sabato aveva già anticipato molti temi del fine settimana: Jorge Martin ha vinto la Sprint in rimonta, riuscendo a superare Francesco Bagnaia all’ultimo giro grazie alla scelta della gomma posteriore media e a un recupero progressivo. La manche, però, è stata segnata da incidenti importanti: Marco Bezzecchi e Marc Marquez sono finiti a terra in momenti diversi, con il primo costretto al ritiro e lo spagnolo a proseguire con ritardo.

Sanzioni e revisioni tecniche

Le verifiche sul parco chiuso hanno portato a una sanzione per Pedro Acosta, retrocesso di otto secondi per una anomalia nella pressione degli pneumatici che ha modificato l’ordine d’arrivo. A seguito della penalità, Enea Bastianini è salito sul podio della Sprint. L’episodio ha ricordato quanto possano essere decisive le scelte tecniche e il controllo dei dettagli: in fasi di alto livello anche differenze minime nelle gomme o nelle pressioni possono cambiare la classifica istantaneamente.

La dinamica dell’incidente Marquez–Di Giannantonio

Nel primo giro della Sprint si è consumato l’episodio tra Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, una collisione che ha costretto l’italiano al ritiro e ha lasciato lo spagnolo sotto indagine. La Direzione Gara ha ritenuto lo stile di guida di Marquez responsabile dell’impatto, comminando il long lap penalty da scontare nella gara principale: nella terminologia tecnica, il long lap è una sanzione che obbliga il pilota a transitare per un percorso esterno al tracciato, perdendo così tempo prezioso rispetto al gruppo.

Implicazioni per il mondiale e prospettive

La Sprint aveva visto Martin assumere la leadership della classifica iridata con un margine minimo su Bezzecchi, seguito da Acosta e da altri protagonisti che hanno raccolto punti importanti. Questa situazione testimonia la riduzione dei margini tra i protagonisti: il campionato si prospetta equilibrato, con le performance dell’Aprilia che rappresentano un elemento chiave per le prossime tappe. La vittoria di Bezzecchi nella gara principale ridefinisce le priorità strategiche dei team e mette sotto pressione gli avversari, che dovranno trovare soluzioni per contrastare il doppio potenziale della casa veneta.

In chiusura, il weekend di Austin rimane un promemoria della complessità della MotoGP: tra scelte tecniche, penalità e attimi decisive in curva, ogni decisione può ribaltare equilibri e classifiche. La doppietta di Aprilia e la Sprint di Martin aggiungono nuovo sale a una stagione che promette battaglie serrate fino alla fine.