Suzuki Swift Hybrid: design rinnovato e tecnologia 100% ibrida

La nuova Swift Hybrid combina un look aggiornato, un motore 1.2 efficiente e sistemi di sicurezza avanzati, con offerte dedicate e servizi post vendita

La Suzuki Swift Hybrid è stata concepita come una city car per l’uso quotidiano che mette insieme stile e tecnologia. Presenta linee più morbide e dettagli aggiornati, oltre a un equipaggiamento ampio pensato per chi pretende efficienza in città e autonomia per trasferte più lunghe. La motorizzazione è 100% ibrida e la gamma prevede, a richiesta, il sistema di trazione integrale 4WD AllGrip Auto. Il pacchetto sicurezza integra sensori e radar di nuova generazione.

Il listino parte da 16.950 € per la versione d’ingresso, con numerose opzioni di personalizzazione che spaziano dalle tinte della carrozzeria agli accessori originali Suzuki. Per la manutenzione sono previste soluzioni dedicate, tra cui il servizio Suzuki Smart Service 5+, rivolto alle vetture con più di cinque anni e strutturato su controlli e cambio olio a prezzo fisso.

Design e dotazioni: un profilo moderno

Il restyling della Swift presenta un profilo più armonico e linee riviste per la vita urbana. I fari Full LED definiscono la nuova firma luminosa e la mascherina aggiornata rende il frontale più deciso. I montanti in piano black e i vetri dal disegno avvolgente creano l’effetto di un tetto sospeso. L’offerta cromatica, composta da 13 colorazioni, è pensata per integrarsi con gli optional disponibili.

Infotainment e connettività

Al centro della plancia è collocato un display touch da 9 pollici con supporto per Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless. Il sistema integra navigatore e connettività Bluetooth per fonire funzioni di base in mobilità. L’app Suzuki Connect consente il monitoraggio da remoto di parametri e utilizzi, offrendo un’interfaccia per la gestione delle informazioni di bordo.

Motore, consumi e dinamica di guida

Dalla connettività si passa alla meccanica: la Swift adotta il nuovo motore 1.2 Z12E integrato con il sistema ibrido del marchio. L’assetto e la ripartizione dei pesi favoriscono precisione di guida e reattività in ambito urbano.

Il veicolo pesa in ordine di marcia circa 994 kg, valore che contribuisce a una risposta diretta dello sterzo e a una maneggevolezza elevata nei percorsi cittadini. Powertrain e struttura sono ottimizzati per contenere consumi e emissioni senza compromettere il comfort.

I dati ufficiali riportano consumi medi fino a 4,4 l/100 km (WLTP) e emissioni pari a 99 g CO2/km. Questi parametri facilitano l’accesso ai centri urbani più restrittivi e riducono i costi di esercizio nel ciclo quotidiano.

Trasmissione e versioni

A complemento dell’efficienza e della praticità urbana, la Swift Hybrid è disponibile con diverse opzioni di trasmissione. La vettura può montare un cambio automatico CVT, aggiornato per migliorare l’efficienza mediante uno smorzatore che attenua le fluttuazioni di rotazione del motore. Per chi privilegia la trazione su fondi scivolosi è prevista la versione 4WD AllGrip Auto, un sistema che gestisce automaticamente la ripartizione della coppia alle ruote posteriori in presenza di scarsa aderenza. AllGrip Auto interviene senza richiesta del conducente, privilegiando stabilità e controllo nelle condizioni critiche.

Sicurezza e sistemi di assistenza

La vettura integra un pacchetto di guida assistita offerto come dotazione di serie. Nuovi sensori, tra cui una videocamera monoculare e un radar frontale a onde millimetriche, affiancano radar posteriori per ampliare il campo di rilevamento. Questi dispositivi supportano funzioni avanzate come frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia e controllo adattivo della velocità, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza attiva. L’adozione di sensori multipli consente una maggiore ridondanza nelle rilevazioni e una risposta più efficace alle criticità del traffico quotidiano.

Principali sistemi di assistenza

La presenza di sensori multipli prosegue con una dotazione di sicurezza avanzata. Tra le tecnologie spicca il Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), progettato per rilevare veicoli, biciclette e pedoni anche in condizioni di scarsa visibilità. Il pacchetto comprende inoltre il sistema di mantenimento di corsia con sterzo attivo (livello 3), il monitoraggio degli angoli ciechi e la rilevazione della stanchezza o distrazione del guidatore. Non mancano il cruise control adattativo, l’avviso di limite di velocità con lettura dei segnali e la chiamata d’emergenza Ecall.

La combinazione di telaio rigido, peso contenuto e nuova meccanica conferma la Swift Hybrid come proposta bilanciata per l’uso urbano. La garanzia sul sistema ibrido copre le componenti specifiche per 5 anni o 100.000 km, mentre la vettura beneficia di garanzie aggiuntive sulle restanti voci secondo le condizioni ufficiali Suzuki. Tra gli sviluppi attesi resta l’aggiornamento dei sistemi di assistenza attraverso aggiornamenti software over-the-air.

Dopo gli aggiornamenti software over-the-air attesi per i sistemi di assistenza, le concessionarie mantengono la possibilità di provare il veicolo. Molti punti vendita offrono test drive e preventivi personalizzati. A titolo esemplificativo, la concessionaria Cardillo Srl di Benevento propone servizi di vendita, veicoli in prova e promozioni locali. Infine, sono previste promozioni temporanee che possono ridurre il prezzo chiavi in mano: un esempio è l’incentivo Suzuki di 4.500 € con permuta o rottamazione valido per i contratti stipulati tra il 01/02/2026 e il 28/02/2026.