La carta d’identità cartacea sta per uscire definitivamente di scena. Dal 3 agosto 2026 non avrà più alcuna validità, anche se sul documento compare una data di scadenza successiva.

Le nuove disposizioni sul documento di identità

La decisione nasce da un regolamento europeo che impone standard di sicurezza più rigorosi, ponendo fine al vecchio formato, ritenuto ormai troppo vulnerabile e semplice da falsificare.

È un passaggio epocale, che riguarda milioni di persone ancora in possesso del documento tradizionale e che rischiano di trovarsi fuori norma senza esserne del tutto consapevoli.

Carta di identità cartacea: quando uscirà di scena

Il nodo che sta creando più fraintendimenti è proprio quello delle date. Molti conservano ancora una carta cartacea formalmente valida, in alcuni casi fino al 2028 o oltre, ma tutto questo non ha più alcuna rilevanza: dal 3 agosto perderà comunque efficacia legale.

Presentarsi con quel documento durante un controllo o in aeroporto potrebbe esporre a una situazione di irregolarità, un dettaglio non da poco per chi viaggia o ha necessità di identificarsi in contesti ufficiali.

Quanto costa la nuova carta d’identità elettronica e come fare domanda

Per adeguarsi è necessario richiedere la Carta d’Identità Elettronica.

La domanda passa attraverso una prenotazione sul portale “Agenda CIE”, con la scelta di giorno e orario presso il proprio Comune. Il giorno fissato occorre presentarsi con una fototessera aggiornata, il codice fiscale o la tessera sanitaria e la vecchia carta d’identità, oppure la denuncia se risulta smarrita o rubata. La CIE non viene rilasciata subito allo sportello: la produzione è affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la invia al domicilio entro circa sei giorni lavorativi. Il costo medio si colloca attorno ai 22-23 euro, importo che può variare in base ai diritti comunali.

Le novità per gli anziani e l’estensione della validità

C’è una piccola agevolazione per chi ha almeno settant’anni: la CIE ottenuta in questa fascia d’età avrà una validità praticamente illimitata, evitando così ulteriori rinnovi. Con così tante persone che ancora conservano il vecchio documento, si teme un aumento di code e rallentamenti negli uffici anagrafe, soprattutto avvicinandosi alla scadenza estiva. Ecco perché la raccomandazione resta una sola: non aspettare l’ultimo momento. Anche se la carta cartacea non è formalmente scaduta, dovrà comunque essere sostituita entro l’estate, e farlo in anticipo significa evitare disagi e correre meno rischi.