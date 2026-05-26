Palinsesti Mediaset: Gerry Scotti non si ferma e Temptation torna tra conferme e polemiche

La programmazione estiva di Mediaset prende forma tra conferme consolidate e notizie che dividono le fonti: la rete punta a mantenere l’appetito per i reality e i quiz, inserendo anche una dose consistente di film e soap straniere. Questo riepilogo mette insieme le informazioni trapelate, evidenziando i punti certi e le divergenze tra le varie indiscrezioni giornalistiche, per offrire un quadro chiaro di ciò che gli spettatori potranno trovare sulle reti del gruppo.

Il quadro che emerge sottolinea come Mediaset intenda sfruttare volti noti e formati collaudati: si parla di programmazioni estive non soltanto per intrattenere ma anche per preparare il terreno alle novità autunnali. In questo contesto, alcune scelte di palinsesto sono già ufficiali mentre altre restano oggetto di rumor e smentite, creando attesa e dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

Cosa cambia nei palinsesti di Canale 5

Tra le certezze figura la conferma di Gerry Scotti alla guida de La Ruota della Fortuna, che non si fermerà e andrà in onda senza interruzioni nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto, consolidando la sua presenza quotidiana. Sul fronte dei reality, torna in prima serata il consolidato Temptation Island, prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, con Filippo Bisciglia riconfermato come conduttore; alcune fonti collocano il debutto a fine giugno mentre altre indicano luglio come mese di partenza, riflettendo una lieve incertezza sulla data di esordio.

Palinsesto pomeridiano e sospensioni

Come da tradizione, Uomini e Donne andrà in pausa durante l’estate, lasciando spazio a una rotazione di film e soap nella fascia pomeridiana. Dopo Beautiful, la rete prevede la programmazione della serie turca Far Away, seguita da un mix di repliche e nuove soap. Anche il programma Dentro la Notizia osserverà una pausa estiva, con ritorno previsto a settembre.

La prima serata settimanale su Canale 5

La distribuzione dei contenuti in prima serata è stata precisata con una settimana tipo che alterna concerti, serie, film e programmi: il lunedì ospiterà Battiti Live con Ilary Blasi e il suo compagno Alvin fino alla conclusione del ciclo di eventi; il martedì è dedicato a serie tv spagnole come Un Nuovo Inizio ambientata nella Spagna rurale degli anni ’60, mentre il mercoledì sarà dedicato ai film. Il giovedì vedrà l’introduzione progressiva della serie Montmartre a partire dal 4 giugno e, da luglio, l’arrivo in prime time di Temptation Island. La programmazione del venerdì sarà incentrata su serie turche, il sabato proporrà repliche di show e il domenica continuerà a ospitare la soap turca Racconto di una Notte.

Italia 1 e Rete 4: contenuti e repliche

Sulle reti secondarie, la strategia punta su serialità e film: Italia 1 alternerà la serialità crime come Chicago PD e i due spin-off Chicago Fire e Chicago Med nelle serate di lunedì e venerdì, con film e repliche a riempire le restanti serate. Su Rete 4 la scelta ricade invece su una prevalenza di film, con qualche punta di programma d’inchiesta come Zona Bianca il mercoledì e la soap spagnola La Promessa il sabato; Quarto Grado è previsto per il venerdì ma potrà essere sostituito da pellicole secondo esigenze di palinsesto.

Impatto sugli spettatori e rotazione dei contenuti

L’articolazione dei palinsesti mostra l’intento di bilanciare intrattenimento leggero e appuntamenti di genere, mantenendo una forte presenza dei reality che da sempre generano ascolti e traffico digitale. La presenza massiccia di film e soap nelle fasce pomeridiane e serali risponde all’abitudine estiva del pubblico di cercare programmazione rassicurante e facilmente fruibile.

Il nodo Isola dei Famosi e le versioni contrastanti su Belen

Sullo sfondo delle conferme, permane l’incognita sull’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Diverse fonti riportano piani di rinnovamento: una possibile produzione registrata, un trasferimento dall’Honduras alle Filippine e una collocazione in palinsesto tra fine settembre e inizio ottobre per un ciclo limitato di puntate. Tuttavia, le notizie sono discordanti riguardo alla conduzione: mentre alcuni organi di stampa hanno indicato Belen Rodriguez come possibile conduttrice, altre fonti come il settimanale Chi e il giornalista Gabriele Parpiglia hanno riferito che la modella sarebbe stata esclusa, con un forte impatto emotivo riportato attorno al 23 maggio.

Questa contrapposizione di versioni enfatizza come, nel mondo dei palinsesti, le decisioni possano ancora evolvere fino all’ultimo momento e come i piani industriali si intreccino con dinamiche personali e comunicative dei protagonisti.

In sintesi, Mediaset sembra delineare un’estate all’insegna della continuità su volti e format di punta, con Gerry Scotti, Filippo Bisciglia e Ilary Blasi chiamati a sostenere l’offerta. Le incognite restano sull’esatta calendarizzazione di alcuni debutti e sulla composizione definitiva dei cast, in particolare per L’Isola dei Famosi, rendendo i prossimi mesi ricchi di annunci attesi e possibili sorprese.