Putin ad Astana: cosa cambia per l'Armenia e l'EAEU

L’arrivo di Vladimir Putin ad Astana a fine maggio 2026 segna un appuntamento diplomatico che combina una visita di Stato con il summit della Unione economica eurasiatica (EAEU). In agenda figurano incontri bilaterali, la firma di documenti di cooperazione e una discussione sul futuro dell’Armenia, la cui spinta verso Bruxelles ha suscitato preoccupazioni tra i membri del blocco.

La visita coincide con la partecipazione di leader regionali e con incontri dedicati all’energia, alla tecnologia spaziale e ai progetti nucleari.

Nel contesto delle relazioni regionali, Mosca presenta la sua lettura dei fatti: l’eventuale avvicinamento di Yerevan all’UE è visto come un elemento che può incidere sulla coesione dell’EAEU. Accanto al leader russo, a rappresentare i paesi membri ci saranno figure come il presidente del Kazakistan, mentre l’Armenia sarà presente con un suo rappresentante di governo.

Sul piano pratico, sono attesi la firma di numerosi accordi e il confronto su rischi e opportunità politici e commerciali.

Obiettivi della visita e dossier economico

La missione russa in Kazakistan non è solo simbolica: prevede il perfezionamento di una serie di intese concrete. Sono stati annunciati circa 15-16 documenti da firmare che spaziano dall’energia al turismo, passando per la sanità e la finanza.

Tra i progetti più visibili figura la collaborazione per la costruzione del primo impianto nucleare kazako, con la partecipazione di Rosatom e possibili forme di finanziamento tramite credito all’esportazione russo. Parallelamente, è prevista la presenza di dirigenti di Roscosmos, società che gestisce l’adiacente complesso spaziale di Baikonur in locazione dal Kazakistan.

Numeri e legami economici

Le cifre citate dalle autorità russe mostrano rapporti commerciali intensi: nel 2026 il volume degli scambi tra Russia e Kazakistan ha raggiunto livelli record, con valori citati intorno ai 29 miliardi di dollari. Sempre nello stesso arco temporale, oltre 23.500 imprese con partecipazione russa operano nel territorio kazako e gli investimenti diretti russi sono stati indicati oltre i 29,4 miliardi di dollari alla fine del 2026. Tali dati vengono utilizzati per sostenere l’importanza delle relazioni bilaterali e l’interdipendenza economica nella regione.

La questione armena al vertice dell’EAEU

Al centro delle discussioni politiche figura la scelta strategica di Yerevan. Negli ultimi anni l’Armenia ha intensificato i contatti con Bruxelles e lo scorso anno ha approvato una norma che dichiara l’intenzione di perseguire l’adesione all’UE, pur non avendo ancora presentato una domanda formale. Questa dinamica ha alimentato in Armenia un dibattito interno e una certa frustrazione verso la percepita inefficacia della protezione esterna in fasi di tensione con l’Azerbaigian.

Posizioni ufficiali e strumenti di decisione

Dal Cremlino è arrivata la linea secondo cui non è praticabile per uno Stato appartenere contemporaneamente a due associazioni con finalità economico-politiche sovrapposte: «è impossibile appartenere a entrambe», ha affermato un consigliere presidenziale, sottolineando che l’uscita dall’EAEU non può essere imposta ma può essere autocertificata mediante la decisione del paese interessato. Sul fronte armeno, il primo ministro ha dichiarato in passato che Yerevan rimane pienamente membro dell’EAEU mentre sviluppa relazioni con altri partner, e che una scelta definitiva sul percorso avverrà attraverso un referendum nazionale, lasciando la parola al popolo armeno.

Rappresentanza armena e implicazioni politiche

Per il summit l’Armenia sarà rappresentata da un vice primo ministro anziché dal premier, una scelta motivata dalle esigenze elettorali interne. Questo elemento evidenzia come la questione sia sensibile sul piano interno ed esterno: qualsiasi decisione influirà non solo sulle relazioni con la Russia ma anche sui rapporti commerciali e sulla sicurezza regionale. L’analisi dei rischi sarà uno dei punti all’ordine del giorno in un formato ristretto tra i leader dell’EAEU.

Scenari e possibili conseguenze

Il confronto in Astana cercherà di bilanciare l’esigenza russa di preservare l’integrazione regionale con le aspirazioni europee di Yerevan. Le opzioni vanno da un semplice rafforzamento della cooperazione economica a possibili revisioni formali dei termini di collaborazione, qualora l’Armenia decidesse di cambiare percorso. In ogni caso, il tema rimane complesso: coinvolge aspetti di sovranità, sicurezza e scelte politiche collettive all’interno di un quadro multilaterale in evoluzione.