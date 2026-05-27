Il Papa chiede il bando dell'IA militare e difende i diritti a Gaza

Il Pontefice ha rinnovato un forte invito a proibire l’impiego bellico dell’intelligenza artificiale, insistendo sulla necessità di promuovere uno sviluppo tecnologico orientato all’etica. Nel suo breve colloquio con i giornalisti ha ribadito che è fondamentale proseguire il confronto con gli attori del settore per evitare che le tecnologie diventino strumenti di offesa.

Questo appello riflette una preoccupazione più ampia sulla governance delle tecnologie emergenti e sul ruolo delle istituzioni morali nel guidare scelte che hanno impatti globali.

Parallelamente, il Papa ha sottolineato la continuità del rapporto tra il Vaticano e la società di intelligenza artificiale Anthropic, definendolo un canale utile per promuovere un uso più responsabile della tecnologia.

Ha espressamente auspicato che il dialogo porti a un’idea di IA non armata, ossia sistemi progettati per scopi pacifici e umanitari. La collaborazione è vista come un esempio di come istituzioni religiose e aziende tecnologiche possano lavorare insieme su principi etici condivisi.

L’appello contro l’uso militare dell’IA

Il Papa ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di misure che impediscano l’adozione dell’IA in ambito militare, sostenendo che la corsa a dotarsi di sistemi automatizzati per scopi offensivi solleva questioni morali e pratiche.

Secondo il Pontefice, la tecnologia senza regole chiare rischia di amplificare violenze e di diminuire la responsabilità umana nelle decisioni di vita o morte. Il messaggio ribadisce l’idea che non si tratta solo di tecnica, ma di scelte etiche che influenzano popoli e territori interi.

Ruolo del dialogo tra Vaticano e industria

Nel definire la collaborazione con Anthropic il Papa ha sottolineato l’importanza del confronto continuo tra esperti tecnologici e comunità morali. Il dialogo è considerato uno strumento per tradurre principi etici in linee guida operative, affinché lo sviluppo del settore sia compatibile con la dignità umana. L’incontro tra formazione etica e innovazione tecnica dovrebbe contribuire a creare standard che limitino usi pericolosi della tecnologia.

La situazione a Gaza e la tutela dei diritti umani

Il Pontefice ha affrontato anche la questione della Palestina, esprimendo preoccupazione per la situazione a Gaza e per il mancato arrivo di aiuti umanitari alla popolazione. Ha richiamato alla necessità di rispettare i diritti umani di tutti gli individui coinvolti e ha invitato a evitare ulteriori sofferenze civili. La mancanza di assistenza ha generato proteste e complicazioni che hanno coinvolto anche operatori e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso.

Il caso della Global Sumud Flotilla

Parlando del trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla, il Papa ha citato la responsabilità delle autorità nel garantire sicurezza e rispetto delle persone coinvolte. Ha menzionato specificamente il ruolo del ministro della Sicurezza Ben-Gvir e di agenti di sicurezza, invitando a verificare che le modalità di intervento non violino principi fondamentali. L’attenzione è rivolta sia alla protezione dei civili sia al diritto degli attivisti di svolgere operazioni umanitarie.

Richiesta di negoziati per risolvere il conflitto

Il discorso del Pontefice si è concluso con un appello a favore di una soluzione diplomatica per la crisi in Iran, sottolineando che la via del dialogo è preferibile alle azioni militari. Ha auspicato che le parti coinvolte privilegino negoziati che possano portare a una riduzione delle tensioni e a misure concrete per la pace. Questo invito è coerente con la visione vaticana che favorisce strumenti non violenti per la risoluzione dei conflitti internazionali.

In sintesi, il messaggio del Papa combina preoccupazioni etiche sull’uso della tecnologia con richiami alla tutela dei diritti umani e alla diplomazia. L’enfasi sulla necessità di un’ IA non armata, sulla collaborazione con Anthropic e sulla protezione dei civili a Gaza traccia una linea di intervento che unisce tecnologia, morale e politica internazionale.