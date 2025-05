Il cardinale Parolin e il cardinale Zuppi chiedono azioni immediate per la pace e il rispetto dei diritti umani.

La situazione attuale a Gaza

La Striscia di Gaza sta vivendo una crisi umanitaria senza precedenti, con bombardamenti incessanti che hanno devastato le infrastrutture e causato un numero inaccettabile di vittime civili. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione, sottolineando l’importanza del diritto umanitario internazionale che deve essere rispettato in ogni circostanza.

“Chiediamo che si fermino i bombardamenti e che arrivino gli aiuti necessari per la popolazione”, ha dichiarato Parolin, evidenziando la necessità di un intervento immediato da parte della comunità internazionale.

Richieste della Santa Sede

Oltre alla richiesta di una cessazione immediata delle ostilità, il cardinale ha anche esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi e a restituire i corpi delle vittime. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di crescente tensione e violenza, dove la vita di migliaia di innocenti è in pericolo. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), ha ribadito l’importanza di garantire l’ingresso di aiuti umanitari senza restrizioni e l’apertura di corridoi per la sicurezza dei civili. “È fondamentale promuovere un dialogo che porti alla soluzione ‘due popoli, due Stati'”, ha aggiunto Zuppi, sottolineando la necessità di una pace duratura.

Il ruolo della comunità internazionale

La comunità internazionale è chiamata a fare la sua parte per fermare questa tragedia. Le parole dei leader religiosi evidenziano la responsabilità collettiva di proteggere i diritti umani e di garantire la sicurezza dei civili. “Non è importante dove si terrà il negoziato tra russi e ucraini, ma è urgente che inizi”, ha affermato Parolin, sottolineando che la priorità deve essere la cessazione delle ostilità e la protezione dei civili. La situazione a Gaza richiede un’azione coordinata e decisa da parte di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa finalmente giungere a una pace stabile e giusta.