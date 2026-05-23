Crescita del lavoro femminile e politiche del governo: cosa cambia

Il governo celebra il record di donne occupate e promuove misure su salari, contratti e formazione per l'era digitale

Per la prima volta in Italia il numero di donne occupate ha superato la soglia dei dieci milioni: un risultato messo in rilievo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in occasione del Festival del Lavoro. Questo passo avanti è stato collegato a una crescita generale dell’occupazione che, secondo il governo, ha visto un aumento significativo dei lavoratori stabili e una riduzione dei rapporti di lavoro più fragili.

Nel presentare il quadro, l’esecutivo ha sottolineato numeri concreti che mostrano come la struttura del mercato del lavoro stia cambiando.

Le cifre dietro il traguardo

I dati citati dall’esecutivo indicano un incremento degli occupati a tempo indeterminato pari a circa 1,2 milioni e una diminuzione dei contratti precari di circa 550 mila. Queste variazioni sono state presentate come fattori determinanti per il raggiungimento del risultato sull’occupazione femminile.

Per chiarezza, il governo ha distinto tra lavoratori stabili, intesi come chi ha contratti a lungo termine e tutele maggiori, e contratti precari, ovvero forme contrattuali a termine o intermittenti che offrono minore sicurezza nel tempo. Il messaggio trasmesso è che la qualità dell’occupazione sarebbe migliorata oltre alla quantità.

Impatto sul tasso di disoccupazione

Oltre ai numeri sull’occupazione, nell’intervento è stato ribadito che anche il tasso di disoccupazione, incluso quello giovanile, sarebbe sceso verso livelli storicamente bassi.

Questo elemento è stato usato per supportare la narrazione di un mercato del lavoro in ripresa, con segnali positivi per giovani e fasce più vulnerabili. La lettura ufficiale collega la riduzione della disoccupazione alle politiche attive e agli interventi normativi, senza però entrare nel dettaglio dell’impatto settoriale o territoriale, dove le dinamiche possono rimanere differenziate.

Le misure adottate dal governo

Tra le iniziative richiamate figurano il taglio del costo del lavoro, presentato come leva per aumentare il netto in busta paga soprattutto per i redditi medio-bassi, e interventi sul pubblico impiego insieme al sostegno ai rinnovi contrattuali nel settore privato. L’esecutivo ha posto enfasi sulla centralità della contrattazione collettiva come strumento per tutelare i diritti di categoria e migliorare condizioni economiche e normative. Secondo la comunicazione ufficiale, queste misure mirano a favorire sia la stabilità occupazionale sia la crescita dei salari reali.

Contrattazione di qualità

La definizione proposta dal governo enfatizza la contrattazione di qualità come un meccanismo capace di tutelare settore per settore i diritti dei lavoratori. In pratica, si sostiene che rimettere al centro le trattative collettive possa tradursi in rinnovi contrattuali più solidi, migliori livelli retributivi e maggiori tutele per chi è impiegato in settori strategici. Questo approccio implica un ruolo significativo delle parti sociali, con l’obiettivo di bilanciare esigenze competitive delle imprese e protezione del lavoro.

Tecnologie, competenze e futuro del lavoro

Nel videomessaggio la premier ha affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale, presentata come una risorsa potente ma da governare con attenzione. L’idea espressa è che l’AI possa essere vantaggiosa se rimane centrata sulla persona, mentre diventa problematica se il suo impiego si limita a sostituire lavoratori senza politiche di accompagnamento. Si è sottolineato che l’innovazione interesserà progressivamente tutti i settori, non soltanto quelli ad alta tecnologia, e che cambieranno le modalità di svolgimento delle professioni e le competenze richieste.

Nuove competenze e formazione

Per far fronte alle trasformazioni tecnologiche il governo ha indicato la necessità di valorizzare il lavoro qualificato e promuovere percorsi formativi adeguati. L’accento è posto su politiche che favoriscano la riqualificazione e la formazione continua, così da permettere a operai, insegnanti, artigiani e medici di aggiornare conoscenze e strumenti. Il messaggio è che i posti di lavoro non spariranno, ma muteranno richiedendo investimenti in capitale umano e percorsi di formazione mirati.

In sintesi, il traguardo delle oltre dieci milioni di donne occupate è stato presentato come il frutto di una combinazione di fattori: politiche di sostegno all’impresa, interventi sul costo del lavoro, rafforzamento della contrattazione e attenzione alla formazione per l’era digitale. Restano aperte le sfide legate alla distribuzione territoriale dei risultati e alla capacità di garantire occupazione di qualità in tutti i settori, elementi che richiederanno monitoraggio e adattamenti continui.