Il “lavoratore civile” e il valore del prendersi cura

Questa semplice ma potente dichiarazione, che campeggiava su una delle pareti della scuola, è un vero e proprio manifesto di impegno etico e sociale. Non è solo un “mi interessa”, ma un “mi prendo la responsabilità”, un’affermazione energica e risoluta contro la tentazione dell’indifferenza e dell’isolamento. “I care” è un invito diretto alla partecipazione attiva, alla solidarietà e all’amore per il prossimo, inteso come un’azione concreta e non solo come un sentimento astratto.

Questo impegno, sintetico nella forma ma ricco di significato nella sostanza, possiede una forza che potrebbe sostituire le innumerevoli e spesso retoriche scritte o valori sbandierati senza convinzione, con i quali si è soliti decorare le pareti delle nostre aziende e organizzazioni. “I care” è un promemoria costante della necessità di agire con cura, attenzione e senso di responsabilità non solo verso i prodotti o i profitti, ma soprattutto verso i colleghi, i clienti, la comunità e l’ambiente.

Adottare questo spirito significherebbe infondere nelle organizzazioni un’etica del fare che valorizzi l’impegno individuale come contributo essenziale al benessere collettivo.

Questo tema è strettamente connesso al concetto di “lavoratore civile”, ossia colui o colei che alla domanda “cosa fai?” non risponde con un sostantivo che identifica un mestiere ma bensì indicando di chi o cosa si prende cura. Il concetto di “lavoratore civile” non è una mera etichetta, ma una profonda evoluzione del ruolo professionale.

Esso trascende la tradizionale limitazione della prestazione lavorativa come scambio economico, per abbracciare una responsabilità più ampia: generare un impatto positivo, sociale e ambientale, nel contesto in cui si opera. Questo concetto si inserisce pienamente nella visione di un’economia rigenerativa, dove il business è intrinsecamente legato alla creazione di valore condiviso e alla salute dell’ecosistema sociale e naturale. Il lavoratore civile non è focalizzato unicamente sulla massimizzazione del profitto, ma adotta una prospettiva di cura estesa che si manifesta in tre direzioni fondamentali: agire in modo inclusivo, promuovendo il benessere, lo sviluppo e la dignità di colleghi, fornitori e clienti contribuendo a creare un ambiente di lavoro equo e stimolante; impegnarsi per la qualità, la sostenibilità e la tracciabilità di ciò che si produce, riducendo l’impatto negativo e massimizzando il valore d’uso e la durabilità; avere una visione sistemica che include la responsabilità verso l’ambiente e la comunità locale. Il lavoratore civile è prima di tutto un professionista consapevole del proprio ruolo nella società. Non si limita a delegare la responsabilità sociale all’azienda, ma la incarna quotidianamente. Agisce come un vero e proprio “cittadino” attivo sul luogo di lavoro, portando i valori civici all’interno delle dinamiche aziendali.

Qualche anno fa, per illustrare il concetto fondamentale del “prendersi cura” come elemento centrale di questa filosofia e di questo approccio al lavoro, ho scelto di ricorrere a una metafora popolare e immediatamente riconoscibile: quella dei nani della celebre favola di Biancaneve. Queste figure non sono state selezionate casualmente: rappresentano in maniera esemplare il significato profondo e l’applicazione pratica del “prendersi cura” nel contesto quotidiano, al di là degli stereotipi eroici. Sono loro a svolgere un ruolo cruciale e insostituibile: accolgono la protagonista nel momento della sua massima vulnerabilità, le offrono rifugio e protezione all’interno della loro modesta dimora, e vegliano su di lei con una dedizione silenziosa ma costante. La loro importanza non risiede nell’essere i classici “eroi” che, al termine dell’avventura, “vissero felici e contenti” secondo il canone fiabesco tradizionale. Non compiono gesta eclatanti o salvataggi spettacolari. La loro essenza e il loro valore risiedono invece nella loro semplicità, nella loro laboriosità e nella capacità di dedicarsi al lavoro quotidiano e soprattutto alla cura dell’altro. Sono in sostanza dei lavoratori civili instancabili, che dimostrano come la vera eroicità possa risiedere nella perseveranza, nell’impegno pratico e in quell’atto continuo, silenzioso e discreto di assistenza e supporto che costituisce il nucleo del “prendersi cura”.



In conclusione abbracciare lo spirito dell’”I care” e incarnare il modello del “lavoratore civile” non è solo un imperativo etico, ma la strada maestra per costruire organizzazioni più resilienti, inclusive e capaci di generare un benessere duraturo per tutti: un’eroicità silenziosa, fondata sulla cura quotidiana e la responsabilità condivisa.