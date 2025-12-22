Concorsi e opportunitÃ di lavoro allâ€™Inps: i profili richiesti e le novitÃ...

L’Inps si prepara a un’importante fase di rafforzamento del proprio organico con un piano di assunzioni che coinvolgerà migliaia di nuovi dipendenti nei prossimi anni. L’iniziativa non riguarda solo il potenziamento dei servizi tradizionali dell’Istituto, ma punta anche a sostenere la digitalizzazione, l’innovazione e l’implementazione di nuove competenze legate alla disabilità e all’inclusione sociale.

Con concorsi pubblici e procedure di stabilizzazione già programmati, il 2026 sarà un anno chiave per il reclutamento e il rinnovamento delle professionalità.

Concorsi Inps, profili specialistici e figure chiave per innovazione e disabilità

Tra le nuove assunzioni spiccano figure strategiche per la digitalizzazione e l’innovazione dell’Istituto. Grazie a concorsi autonomi, l’Inps potrà reclutare 248 assistenti informatici, 88 funzionari informatici, 26 assistenti tecnici, 13 docenti per il liceo “San Bartolomeo” di Sansepolcro e 49 dirigenti di seconda fascia. A queste si aggiungono 949 assistenti ai servizi già selezionati tramite il concorso unico Ripam.

Particolare attenzione è rivolta alla riforma della disabilità, che richiederà competenze specifiche: sono previsti 1.069 medici di prima fascia, 114 medici da scorrimento graduatoria e 4 medici stabilizzati, insieme a 138 funzionari sanitari e 781 specialisti nelle aree psicologiche e sociali. Completano il quadro 7 dirigenti informatici, 13 dirigenti interni, 57 stabilizzazioni di personale e 43 professionisti legali.

Parallelamente, il concorso congiunto INPS-INAIL consentirà l’inserimento di 355 ispettori di vigilanza. Tutti i bandi e avvisi saranno pubblicati entro fine dicembre 2025 sui portali ufficiali Inps e Inpa.gov.it.

Inps, in arrivo i concorsi 2026: 2600 posti disponibili, tutto quello da sapere

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha annunciato un piano di ampliamento del personale che coinvolgerà circa 4.800 nuove unità. Le decisioni sono state prese dal Consiglio di Amministrazione dell’ente nelle riunioni del 26 novembre, 3 e 17 dicembre 2025. Di queste, circa 2.200 assunzioni riguarderanno profili professionali diversi, mentre ulteriori 2.600 inserimenti sono già in fase di attuazione. I bandi di concorso saranno resi disponibili entro il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di avviare le prime immissioni in servizio nel corso del 2026.

Il piano prevede l’ingresso di 738 funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” (PECS), destinati a operare presso le direzioni regionali, provinciali e metropolitane di Milano, Napoli e Roma, oltre alla Direzione generale. Saranno inoltre assunti 134 funzionari tecnici per le direzioni regionali e il coordinamento tecnico-edilizio centrale, 8 dirigenti amministrativi a livello nazionale e 13 dipendenti stabilizzati secondo l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25/2025.