Iniziano a comparire online i cedolini Inps della pensione di gennaio 2026. Il primo mese dell’anno, come saprete, è il più delicato in quanto vi sono le novità fiscali e contabili cui tenere conto. Ma ecco dunque cosa aspettarsi dal cedolino di gennaio 2026.

Pensione, cedolino Inps gennaio 2026: data di pagamento

L’Inps ha innanzitutto reso noto, tramite una circolare, il calendario dei pagamenti per tutte le pensioni del 2026.

Ricordiamo che, generalmente, i pagamenti avvengono il primo giorno bancabile di ogni mese ma, ciò non avverrà per il mese di gennaio, in quanto presente Capodanno. Dunque, a gennaio 2026 l’accredito alle poste è previsto per il giorno 3 gennaio, mentre per quanto riguarda le banche bisognerà attendere lunedì 5 gennaio.

Pensione, cedolino Inps di gennaio 2026: importi con la rivalutazione e aumenti. Cosa cambia

Dopo aver visto quanto verrà accreditata la pensione per il mese di gennaio 2026, soffermiamoci su importi e rivalutazione. Innanzitutto ricordiamo che, sia per gennaio che per febbraio, potrebbero verificarsi dei conguagli a debito, relativi a eventuali trattenute erariali Irpef del 2025 ed effettuate dunque in misura inferiore a quanto dovuto su base annua. Nella circolare dello scorso 19 dicembre, l’Inps ha comunicato che, a partire dal 1 gennaio 2026, ci sarà una rivalutazione all’1,4 %, applicata sull’importo lordo. Questo valore dovrà però tenere conto dell’eventuale conguaglio che verrà effettuato a fine anno con la perequazione. Infine per quanto riguarda le pensioni minime, l’importo aumenterà a 611,85 euro al mese.