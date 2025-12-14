Pensioni, cambia tutto dal 2027? Arrivano brutte notizie su età e importi

Il nodo pensioni è finito anche quest'anno sul tavolo delle trattative per la messa a punto della Manovra 2025.

Dal 2027 aumentano i requisiti per andare in pensione, come è stato confermato nella legge di Bilancio. Ecco dunque la nuova età pensionabile e gli importi.

Dal 2027 aumentano i requisiti per andare in pensione. Ciò è stato confermato nella legge di Bilancio anche se, dalla Lega, come dichiarato dal Sottosegretario Durigon, ci sarebbe l’intenzione di congelare questo aumento nel 2026.

Ma, fino a ora, è come detto tutto confermato. Dal 2027 dunque salgono i requisiti per prendere la pensione, a eccezione di chi svolge un lavoro gravoso o usurante. Prima di vedere come cambieranno i requisiti nel 2027, soffermiamoci sul motivo, ovvero il fatto che è salita l’età media di vita degli italiani e, dunque, salgono i requisiti per la pensione. Vediamo ora cosa cambia.

Pensioni, ecco cosa cambia dal 2027: la nuova età pensionabile

Il Governo ha deciso di spalmare questo aumento di tre mesi nel biennio 2027-28, con un solo mese nel 2027 e due nel 2028. Ma ecco nel dettaglio: