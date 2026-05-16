Internazionali, Darderi chiede scusa a raccattapalle: "Mi dispiace"

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Luciano Darderi si scusa con la raccattapalle agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha pubblicato una storia per esprimere il suo dispiacere dopo essere entrato in campo, nella semifinale persa contro Casper Ruud, senza dare la mano alla bambina che lo aspettava all’uscita del tunnel.

Un gesto che non è piaciuto a tifosi e appassionati e ha scatenato forti critiche sul web.

Ecco allora che Darderi ci ha tenuto a scusarsi con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Mi dispiace molto non aver dato la mano a Camilla”, ha scritto l’azzurro, “è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande tensione e concentrazione in un palcoscenico importante. Chi mi conosce veramente sa quanto tengo al rapporto umano con i fan e al rispetto di tutte le persone che fanno parte di questo sport”.

Al momento dell’ingresso in campo nel match contro Ruud, Darderi si è reso protagonista di una scena spiacevole figlia di un malinteso, come confermato oggi dallo stesso azzurro.

Darderi, che indossava vistosi occhiali da sole, non ha preso la mano della raccattapalle, posizionato all’ingresso del tunnel.

Nonostante la bambina avesse allungato la mano infatti, Darderi non l’ha presa, a differenza di quanto fatto da Ruud, continuando a camminare e salutando il pubblico del Centrale.

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