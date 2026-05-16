Crescita in crescita a marzo, ma Mosca rivede al ribasso le previsioni annuali

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che le misure adottate dall’esecutivo stanno producendo «risultati positivi» dopo un incremento dell’attività economica registrato a marzo. Secondo quanto riportato, il valore dell’attività economica è cresciuto dell’1,8% nel mese, una variazione valutata sul confronto mese su mese e non su base annua; il presidente tuttavia non ha fornito un elenco esaustivo delle misure che avrebbero determinato questo miglioramento.

Nel suo intervento televisivo Putin ha esortato il governo a indirizzare le politiche verso una crescita sostanziale e sostenibile, richiamando l’attenzione su piccoli miglioramenti in comparti come il commercio all’ingrosso, la vendita al dettaglio e la produzione industriale. Prodotto interno lordo e indicatori settoriali sono stati citati come segnali iniziali, ma le autorità restano caute nel trarre conclusioni affrettate.

Primi segnali di recupero e lettura istituzionale

Il dato mensile favorevole è stato presentato come prova che le azioni governative iniziano a funzionare, ma va letto nel contesto di numeri più ampi e di orizzonti temporali differenti. Il dato di marzo (+1,8%) rappresenta un movimento di breve periodo e non annulla le evidenze di una fase di rallentamento più estesa.

Le istituzioni che monitorano l’economia sottolineano come siano necessari sviluppi ripetuti e costanti per trasformare una variazione mensile in ripresa duratura.

Quali settori hanno mostrato miglioramenti

Tra le voci che hanno mostrato un modesto incremento si segnalano il commercio all’ingrosso, il retail e alcuni segmenti della produzione industriale. Questi movimenti suggeriscono un aumento della domanda interna e una minore contrazione dell’attività produttiva rispetto ai mesi precedenti. Tuttavia, l’entità degli aumenti settoriali è stata descritta come contenuta, e le autorità hanno invitato a leggere i dati con prudenza, distinguendo tra recuperi temporanei e tendenze strutturali.

Revisioni delle previsioni e quadro macroeconomico

Nonostante il segnale mensile, il governo ha rivisto al ribasso la stima di crescita per l’anno, portandola dallo 1,3% allo 0,4%. Questo taglio sostanziale riflette la percezione di una fase di rallentamento prolungata. Parallelamente, la banca centrale ha mantenuto una valutazione più cautamente ottimistica, fissando un intervallo di crescita compreso tra lo 0,5% e l’1,5% per l’anno. Il contrasto tra le letture governative e quelle della banca centrale mette in evidenza incertezza sulle prospettive a medio termine.

Confronto con i trend trimestrali

Un elemento chiave del quadro è la stima di una contrazione dello 0,5% in termini annualizzati per il periodo gennaio-marzo, segnalata in uno scenario a medio termine. Si tratta, secondo quanto riportato, del primo calo trimestrale registrato dopo il 2026, un campanello d’allarme sulle dinamiche di crescita più ampie. Questo indica che, sebbene vi siano sprazzi di miglioramento mensile, il sentiero complessivo dell’economia non è ancora consolidato.

Fattori di rischio e scenari futuri

Le autorità avvertono che la crescita rimane minacciata da vari elementi strutturali e congiunturali: inflazione elevata, carenza di manodopera in alcuni settori e l’onere fiscale legato al conflitto armato che coinvolge la Russia, ora al suo quinto anno, contribuiscono a comprimere le prospettive. Questi fattori possono limitare la capacità delle politiche pubbliche di sostenere una ripresa robusta senza interventi mirati e coordinati.

Per trasformare i segnali positivi in una tendenza stabile, gli analisti suggeriscono di puntare su misure che migliorino la produttività, facilitino il mercato del lavoro e controllino l’inflazione, pur riconoscendo i vincoli di bilancio imposti dalle spese straordinarie. In conclusione, il recente incremento mensile rappresenta un elemento incoraggiante ma insufficiente di per sé: la sfida sarà consolidare questi risultati in un percorso di crescita sostenibile nel medio termine.