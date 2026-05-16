Tragico incidente notturno a Como: un’auto perde il controllo e si ribalta fuori strada, un 21enne perde la vita e due amici restano feriti.

Un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Como ha causato la morte di un giovane 21enne e il ferimento di altri due ragazzi. Il veicolo su cui viaggiavano è uscito di strada per cause ancora da chiarire, dando avvio alle indagini delle autorità per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Incidente fatale contro un muro: soccorsi, indagini e primi accertamenti

Come riportato da Leggo, sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi con tre ambulanze, il personale del 118, i vigili del fuoco di Como e le forze dell’ordine, tra polizia locale e polizia di Stato. Le operazioni di assistenza ai feriti e i rilievi hanno comportato la chiusura prolungata della strada, come comunicato da AREU, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i ragazzi dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’area.

Stando alle indiscrezioni del Corriere, la dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che non escludono l’ipotesi della perdita di controllo dovuta a strada bagnata e condizioni meteo avverse. La Procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sono stati disposti gli accertamenti tossicologici e alcolemici sul conducente, come da prassi.

L’auto è stata sequestrata e le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo quanto emerso, i tre giovani stavano probabilmente raggiungendo il centro città per trascorrere la serata insieme e mangiare qualcosa prima della tragedia.

Incidente fatale contro un muro: muore un 21enne, due coetanei feriti

Nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo l’1.30, un grave incidente stradale si è verificato a Como, in via Nino Bixio. Un’auto con a bordo tre ragazzi, una Citroen C2 rossa, è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, andando a schiantarsi violentemente contro un ostacolo, verosimilmente una parete rocciosa. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbero coinvolti altri veicoli: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente anche a causa delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia.

Il Corriere ha riportato che il violento impatto non ha lasciato scampo a un 21enne, Mattia Augliaro, studente universitario residente a Como, che si trovava sui sedili posteriori ed è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. I due amici, entrambi 20enni, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: uno è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, mentre l’altro si trova in condizioni serie ma non considerate immediatamente pericolose per la vita.