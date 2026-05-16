Due escursionisti dispersi in Friuli, finite le speranze: trovati morti a Sella Chianzutan

Ricerche in Friuli, trovati morti due escursionisti dispersi: avevano 23 e 24...

Ricerche in Friuli, trovati morti due escursionisti dispersi: avevano 23 e 24...

Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia in Friuli Venezia Giulia, dove due giovani escursionisti stranieri sono stati trovati senza vita dopo giorni di ricerche. Le operazioni di soccorso si sono concentrate nella zona di Sella Chianzutan, un’area impervia delle Prealpi Carniche, dove sono stati infine individuati i corpi.

Due escursionisti morti in Friuli: il percorso, le ricerche e le ipotesi sull’incidente

Secondo quanto emerso e riportato dall’Ansa, i due escursionisti avevano raggiunto la zona dopo aver parcheggiato il camper a Palazzolo dello Stella e si erano spostati in Vespa verso Verzegnis, mezzo poi ritrovato a Sella Chianzutan. L’allarme sarebbe scattato dopo la segnalazione di un familiare, che non riusciva più a mettersi in contatto con uno dei due giovani.

Da quel momento si è attivata una vasta macchina dei soccorsi, con oltre venti operatori impegnati tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Le ricerche, intensificate già dalle prime ore dell’alba, avevano portato all’ispezione completa dei sentieri della zona, inclusi il tracciato Cai 811, le cime del Monte Bottai e del Monte Piombada e i rifugi lungo il percorso come Casera Avrint e il Bivacco Carcadé.

“I due escursionisti potrebbero essere morti giorni fa, forse perfino il giorno in cui hanno cominciato l’escursione, lunedì scorso 11 maggio”, emerge da una prima ipotesi investigativa. L’area del ritrovamento è stata descritta come estremamente impervia, elemento che ha richiesto il recupero delle salme esclusivamente tramite elicottero.

“Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero precipitati dopo aver perso l’equilibrio su un tratto erboso particolarmente ripido”, spiegano gli inquirenti, che non escludono che la tragedia sia avvenuta poche ore dopo l’inizio dell’escursione. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e ricostruire gli ultimi spostamenti dei due giovani.

Due escursionisti dispersi in Friuli, finite le speranze: trovati morti a Sella Chianzutan

Si sono concluse nel modo più drammatico le operazioni per rintracciare i due escursionisti scomparsi da diversi giorni in Friuli Venezia Giulia. I giovani sono stati individuati senza vita grazie all’intervento dell’elicottero della Protezione civile, che ha localizzato i corpi sul fondo di un canalone lungo la cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, nei pressi di Sella Chianzutan. Successivamente, le salme sono state recuperate dai tecnici del Soccorso Alpino con l’ausilio del verricello.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della morfologia del terreno, che ha reso necessario l’impiego dell’elicottero per il recupero in quota. Sul posto si sono portati anche i familiari delle vittime: si tratta di un giovane austriaco di 23 anni e di un 24enne statunitense residente in Germania.