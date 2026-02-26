Tragedia sulla neve, una valanga questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, ha travolto una giovane coppia in Valtellina. I dettagli.

Tragedia in Valtellina, valanga travolge una coppia di escursionisti

Sul versante sud-ovest del Monta Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina, questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, intorno alle ore 10.20, una valanga ha travolto una coppia di escursionisti. Subito è scattato l’allarme con l’intervento del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e degli elicotteri decollati da Sondrio e Bergamo.

Valanga in Valtellina: morti un uomo e duna donna

Tragedia in montagna questa mattina, sul Monte Cornaccia una valanga ha travolta una coppia di escursionisti. Subito sono intervenuti i soccorsi, dal Soccorso Alpini ai Vigili del Fuoco, oltre agli elicotteri decollati da Bergamo e Sondrio ma, secondo quanto comunicato da Areu, due persone, un uomo e una donna tra i 20 e i 30 anni sono morte. I corpi delle vittime, che non sono ancora state identificate, sono stati recuperati al termine delle ricerche, ricerche che sono ancora in corso per essere certi che non ci fossero altre persone rimaste coinvolte nella valanga. Nel frattempo è stata effettuata la bonifica del pendio al fine di valutare il rischio di nuovi distacchi.