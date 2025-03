Nei giorni precedenti, l’Arpav aveva emesso numerosi avvisi riguardanti un «alto rischio valanghe», segnalando un allarme marcato per il fine settimana sulle Dolomiti e le Prealpi venete, a causa delle condizioni meteo instabili e dell’accumulo di neve fresca che avrebbero aumentato significativamente il pericolo di distacchi.

Enorme valanga sulle Dolomiti: due morti e un ferito

Con il passare delle ore, la situazione è degenerata, trasformandosi in tragedia: due morti e un ferito è il drammatico bilancio della valanga che ha travolto un gruppo di escursionisti domenica 16 marzo sulla Forcella Giau.

Abel Ayala Anchundia, 38 anni, dipendente della base Nato di Aviano, è morto dopo ore di agonia nell’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove era stato trasportato in ipotermia e arresto cardiaco. Elisa De Nardi, 40 anni di Conegliano, è deceduta nonostante i tentativi disperati dei medici del Ca’ Foncello di Treviso. Trovatasi sotto tre metri di neve, la sua temperatura corporea di soli 28 gradi non le ha lasciato scampo. Il fratello Andrea, 51 anni, è miracolosamente sopravvissuto grazie all’intervento di un compagno di escursione che lo ha riportato in superficie cosciente.