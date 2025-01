Cinque persone sono rimaste coinvolte nella valanga che ha colpito Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Secondo le prime informazioni, il bilancio è di tre morti e due feriti, tutti membri di un gruppo.

Valanga sulla Punta Valgrande: tre morti e due feriti in Piemonte

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nella zona della parete Est della Punta Valgrande, al confine tra Italia e Svizzera, a più di 2.000 metri di altitudine. L’allarme è stato lanciato da uno scialpinista che ha assistito al momento in cui la valanga ha travolto tre persone. Al momento, non è ancora chiaro se le vittime fossero scialpinisti o ciaspolatori.

“Quella zona è a più di duemila metri, non c’è niente da fare se non con gli sci fuori pista. Lassù si sale solo con le ciaspole o con l’elicottero”, ha detto all’Ansa Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera.

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino Valdossola, con l’ausilio delle unità cinofile, e i soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

I soccorritori sono riusciti a localizzare il gruppo travolto dalla valanga, che ha trascinato le cinque persone verso valle, causandone ferite e traumi fatali per tre di loro. I tentativi di rianimazione sono stati purtroppo vani. In corso le operazioni di recupero delle salme e si attende il via libera del magistrato per il trasporto a valle dei corpi.

“Le nostre squadre stanno operando sul posto per capire cosa è successo ma non risultano esserci altre persone coinvolte, oltre alle 5 già note. Al momento non abbiamo notizie precise sulle condizioni dei feriti. In montagna in questi giorni purtroppo ci sono accumuli che se sollecitati tendono a staccarsi”, ha dichiarato Luca Giaj Arcota, responsabile del Soccorso Alpino Piemontese.

I due feriti, invece, sarebbero stati successivamente trasportati a valle con l’intervento dell’elicottero.

Tre morti e due feriti in Piemonte: allerta valanghe 3

Il bollettino dell’Arpa Piemonte per la zona interessata dalla slavina di oggi indicava un livello di pericolo 3, ovvero marcato.