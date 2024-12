Il mondo dello sci è in lutto per la morte della promessa dello snowboard, Sophie Hediger, travolta da una valanga.

La snowboarder svizzera Sophie Hediger è morta tragicamente travolta da una valanga, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

È morta Sophie Hediger

La snowboarder Sophie Hediger, classe 1998, è morta tragicamente sulle nevi di Arosa mentre praticava il freeride, suo amato hobby. Improvvisamente, una valanga l’ha travolta senza lasciarle scampo.

Il mondo dello sci piange Sophie, a partire da Swiss-Ski, la Federazione elvetica, che tramite il suo Ceo ha dichiarato: “Siamo scioccati e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia. La tragica morte di Sophie getta un’ombra oscura sulle vacanze di Natale. Siamo immensamente tristi, la ricorderemo con affetto”.

Ora, in accordo con la famiglia, non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni in rispetto di questo tragico momento ma anche perché ci sono delle indagini in corso.

La morte di Sophie Hediger: le indagini delle forze dell’ordine

Il mondo dello sci è in lutto per la grave perdita della sportiva, che aveva solo 26 anni e si allenava costantemente per raggiungere le i Campionati del Mondo del 2025. L’incidente è avvenuto il 23 dicembre scorso e ora la polizia indaga sulla dinamica, infatti è stata aperta un’indagine per determinare eventuali responsabilità.

La ragazza, originaria di Zurigo, era un grande talento e aveva ottenuto i primi due podi in Coppa del Mondo nella stagione 2023/24. Ricordiamo anche il miglior risultato raggiunto, ovvero il secondo posto a St. Moritz lo scorso gennaio, durante la prova generale per i Campionati del Mondo 2025.

Non si conoscono i dettagli della sua morte avvenuta sulle piste di Arosa e al momento, ogni ipotesi viene analizzata con attenzione alla ricerca di eventuali responsabilità sull’accaduto.