Un messaggio che gela il cuore. E fa stringere il mondo dello sport intorno a questo campione del calcio.

Igor Protti e il mondo del calcio sotto shock: l’annuncio che nessuno voleva leggere

È bastato un post. Una manciata di righe. E il silenzio. Igor Protti, uno di quelli veri — quelli che il calcio non lo giocano solo coi piedi, ma anche col cuore — ha scelto di parlare così.

Su Instagram. “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, scrive. E in quell’aggettivo, così gentile per una cosa che gentile non è, ci sono il dolore e la dignità. Ha già subito un’operazione. E adesso lo aspetta un percorso difficile, fatto di terapie, attesa, forse un altro intervento. Ma Protti, che in carriera ha segnato 231 gol e ne ha presi chissà quanti dai difensori, promette battaglia. Come in campo. Come sempre. “È una partita durissima — dice — ma ce la metterò tutta”.

Accanto a lui, la famiglia. Quella di sangue. E quella che si è costruito negli anni: compagni, amici, tifosi, sconosciuti. Gente che lo ha amato senza averlo mai conosciuto davvero. Perché il calcio, Igor Protti lo ha reso umano. Anche adesso che la sua vita sembra diventare un film, anzi lo è davvero: un docufilm, in lavorazione, per raccontare quello che è stato. Lo Zar. L’eroe romantico. Il bomber che segnava anche quando la sua squadra retrocedeva.

L’affetto del calcio a Igor Protti, tra messaggi e silenzi pieni

E poi ci sono loro. Gli ex compagni, i colleghi, i campioni del mondo. Gente che il pallone lo ha vissuto con lui. Amoruso gli scrive: “Non sei il tipo che molla”. Amelia commenta con un “Daje Bomber” che suona più come una preghiera. Ventola, Materazzi, Volandri, Ulissi: tutti lì, uno dopo l’altro, come se bastasse un “forza” per stringere i ranghi e scendere in campo con lui. Anche se il campo adesso è un altro.

Igor Protti ha chiesto scusa in anticipo, se non riuscirà a rispondere a tutti. Ma non importa. Il suo post ha già detto tutto. Fragile, sì. Ma anche pieno di quella forza che solo chi ha conosciuto la fatica vera può raccontare. E forse, anche stavolta, segnerà. Anche se il gol non lo vedremo.