Il calcio friulano perde una figura importante con la scomparsa prematura di Flavio Giust, morto a soli 48 anni. Non è solo il numero degli anni a colpire, ma il dramma che ha accompagnato la sua malattia. Una tragedia familiare che ha scosso profondamente la comunità sportiva locale, dove Flavio era conosciuto non solo come un giocatore e allenatore di talento, ma soprattutto come un uomo capace di trasmettere valori di coraggio, dedizione e solidarietà.

Il calcio dilettantistico friulano è profondamente scosso dalla perdita di Flavio Giust. Persona molto nota e stimata ha lasciato un’impronta significativa non solo come ex calciatore, ma soprattutto come allenatore nel settore giovanile, dove era capace di trasmettere ai ragazzi valori che andavano oltre la semplice tecnica sportiva.

“Sia a titolo personale che come Amministrazione comunale tutta ci stringiamo alla famiglia colpita da questa disgrazia. Ricordo Flavio come un uomo che si è sempre dedicato al calcio e ai ragazzi, dandosi molto da fare per la promozione dello sport. Lo conoscevo dai tempi dell’oratorio”, ha dichiarato il sindaco Carlo Spagnol

Impiegato presso la Zanutta, aveva dedicato gran parte della sua vita alla Sacilese, club dove era cresciuto calcisticamente insieme al fratello gemello Carlo, prematuramente scomparso nel 2016. Una perdita che si aggiunge a quella del padre Aldo, stroncato anch’egli da una malattia. La notizia della morte di Flavio ha colpito con forza l’intera comunità sportiva locale. Lascia la madre Stella, la compagna Paola e il figlio Nicolò, giovane portiere del Cjarlins Muzane in Serie D.