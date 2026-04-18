Cobolli supera Zverev e vola in finale all'Atp Monaco 2026

Cobolli ha battuto Zverev 6-3 6-3 a Monaco e si prepara alla finale tra risultati tecnici e un commovente omaggio a un giovane talento scomparso

A Monaco di Baviera Flavio Cobolli ha compiuto un altro significativo passo nella sua giovane carriera: il romano ha superato con autorità il padrone di casa Alexander Zverev, con il punteggio di 6-3 6-3 in circa un’ora e dieci minuti. Questa vittoria, arrivata nel tabellone dell’Atp Monaco 2026 (BMW Open by Bitpanda), rappresenta per Cobolli la sua quinta finale in carriera e il primo successo contro un avversario posizionato tra i Top 5 del mondo.

Il match non è stato solo una dimostrazione di efficacia tecnica: al termine della partita il campione romano ha manifestato un momento di forte commozione, dedicando la prova a un giovane tennista scomparso. Sul piano sportivo, Cobolli ha messo in mostra uno stile aggressivo e concreto, firmando numerosi vincenti e controllando i ritmo degli scambi fin dalle prime fasi.

La partita e i numeri

Nel corso dell’incontro Cobolli ha imposto il proprio gioco con continuità, approfittando di una condotta inedita alla risposta e di servizi efficaci: i dati parlano di una prestazione con molti vincenti e pochi passaggi a vuoto, in cui il romano ha saputo capitalizzare le occasioni ottenute sui turni d’avversario.

La lettura tattica è stata netta: Cobolli ha spinto con il diritto e cercato il colpo diretto in uscita dal servizio, mentre Zverev non è riuscito a trovare la stessa regolarità nelle sue accelerazioni. Il risultato finale di 6-3 6-3 sintetizza una superiorità costante nei momenti importanti del match.

Momenti chiave del confronto

Il break iniziale nel secondo gioco del primo set ha segnato la direzione dell’incontro, con Cobolli capace di mantenere la pressione e di chiudere i giochi al servizio senza concedere molto. Nel secondo set il comportamento dell’azzurro è rimasto solido: ha confermato i turni di battuta e saputo reagire prontamente quando Zverev ha provato a rientrare. Importante anche la capacità del romano nel produrre punti diretti, elemento che ha contribuito a spezzare gli scambi e a limitare le opportunità del tedesco. In campo si è vista una combinazione di scelte offensive e gestione dei momenti di tensione.

Significato sportivo della vittoria

Il successo a Monaco assume diversi significati per Flavio Cobolli. Innanzitutto si tratta della sua prima affermazione contro un tennista tra i Top 5, un traguardo che certifica la crescita tecnica e mentale di un atleta ormai stabile nei tabelloni di livello. Inoltre, la finale all’Atp Monaco 2026 arriva in una stagione in cui Cobolli ha già raccolto risultati importanti, incluso un titolo in un altro torneo di spessore: questo percorso testimonia una progressione costante e la capacità di competere con i migliori su superfici differenti.

Prospettive e avversari

In finale il percorso del romano proseguirà contro uno tra il numero 1 del tabellone e il qualificato slovacco, e la sfida offre occasione per mettere ancora una volta alla prova la solidità mostrata fino a questo punto del torneo. Una vittoria nella finale di Monaco potrebbe consolidare ulteriormente la sua posizione nel ranking e dare conferme sulla sua adattabilità tattica e fisica nei tornei di categoria ATP 500.

L’omaggio a Mattia Maselli

Al termine della partita Cobolli ha dedicato il successo a un giovane scomparso che era parte della comunità tennistica italiana: il gesto è arrivato con la copertura del volto nell’asciugamano e con parole pubblicate poco prima sui social, dove aveva scritto: ‘Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te’. Questo momento ha aggiunto una dimensione umana alla performance sportiva, ricordando come lo sport spesso si intrecci con storie personali e legami profondi all’interno delle società sportive.

Nel complesso, la serata al BMW Open by Bitpanda conferma la traiettoria ascendente di Cobolli: una combinazione di qualità tecnica, lucidità tattica e capacità di gestire la pressione che lo pone tra i protagonisti da seguire nei prossimi appuntamenti del circuito. La finale rappresenta una nuova opportunità per consolidare i progressi e per aggiungere un altro capitolo significativo alla sua carriera.