Tragedia in Germania, al Nurburgring. dove si è verificato un terribile incidente che ha coinvolto 7 vetture. Morto l’amato pilota.

Drammatico incidente al Nurbrungring: 7 le auto coinvolte

Gravissimo incidente avvenuto nella prima fase delle qualificazioni per la 24 ore di Nurbrungring in Germania, incidente che ha coinvolto ben 7 vetture. Il sinistro intorno alle ore 17.55 appena 25 minuti dopo l’inizio della competizione.

La direzione di gara ha esposto immediatamente la bandiera rossa interrompendo la gare al fine di consentire l’intervento immediato dei soccorsi. Per uno dei piloti però non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente al Nurbungring: morto nello schianto l’amato pilota

Come visto si è verificato un drammatico incidente durante Gara 1 delle qualifiche dalla 24 Ore di Nurbrungring.

Sette le vetture coinvolte, tra cui la BMW 325i di Juha Miettinen. Per il pilota 66enne troppo gravi sono state le ferite riportate nello schianto, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi Miettinen è morto presso il Centro Medico del circuito, dopo vari tentativi di rianimazione. Gli altri sei piloti coinvolti sono stati portati in ospedale per accertamenti ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Alla competizione era iscritto anche Max Verstappen che non era però in pista quando si è verificato il tragico incidente.