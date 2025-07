Lo sport piange Pau Alsina, giovane talento spagnolo morto in un tragico incidente durante l’allenamento. Ecco chi era.

Il mondo dello sport piange una terribile perdita. Pau Alsina, promettente giovane pilota di soli 17 anni, è morto tragicamente in un incidente durante una gara. Una notizia che lascia sgomenti tifosi, amici e familiari, e che mette in luce quanto sia fragile la vita anche per chi sembra destinato a grandi successi.

Pau Alsina, talento emergente del motociclismo: una carriera promettente spezzata troppo presto

Originario di Sallent de Llobregat, Pau era una giovane promessa del motociclismo che sin da bambino aveva mostrato una forte passione per le due ruote, ereditata dal padre. Dopo i primi successi nei campionati di motocross e dirt track, nel 2021 è passato alla European Talent Cup, fino al salto nel 2024 nel JuniorGP Moto3 con il team Estrella Galicia 0.0. In parallelo, gareggiava anche nel Campionato Italiano Velocità, dove aveva conquistato quattro podi e si trovava attualmente al quarto posto in classifica generale.

La sua carriera promettente si è fermata tragicamente a pochi giorni dalla sua ultima gara prevista proprio ad Aragón, lasciando un vuoto doloroso nel mondo delle corse.

Sport in lutto, il giovane pilota Pau Alsina morto in un incidente a 17 anni

Pau Alsina Sánchez, giovane promessa spagnola di soli 17 anni, è deceduto a seguito di un violento incidente durante una sessione di test al MotorLand di Aragón.

Il pilota, impegnato a prepararsi per le prossime gare tra FIM JuniorGP e CIV Moto3, ha riportato un grave trauma cranico dopo essere caduto con violenza sulla pista. Nonostante il rapido intervento medico e il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Saragozza, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, purtroppo le sue condizioni sono risultate troppo gravi e il pilota ha perso la vita.