Una tragedia ha scosso il mondo del ciclismo giovanile al Giro della Valle d’Aosta. Samuele Privitera, giovane talento di appena 19 anni, è rimasto vittima di un incidente fatale durante la gara. La notizia della sua morte ha lasciato attoniti compagni, organizzatori e appassionati, che ora piangono la perdita di un atleta promettente e di una giovane vita spezzata troppo presto.

Chi era Samuele Privitera

Samuele Privitera, originario di Soldano in provincia di Imperia e nato il 4 ottobre 2005, era fidanzato con la ciclista Vittoria Grassi, attualmente impegnata agli Europei su pista in Portogallo.

Nel corso della stagione, ha anche gareggiato con i professionisti, partecipando a eventi come la Settimana Internazionale Coppi e Bartali e al Giro d’Italia Next Gen. A marzo, durante l’Istrian Sprint Tour, è arrivato secondo nella prima frazione, sfiorando la sua prima vittoria tra gli Under 23.

Il giovane, al suo secondo anno nella categoria Under 23, correva con la Hagens Berman Jayco, una delle più prestigiose squadre giovanili che negli ultimi anni ha lanciato numerosi talenti affermatisi anche a livello professionistico. Tra questi figurano campioni come Taylor Phinney, primo maglia rosa al Giro 2012, Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo 2021, Tao Geoghegan Hart, trionfatore al Giro d’Italia 2020, Joao Almeida, elemento chiave per Tadej Pogacar, e Jasper Philipsen, considerato uno dei migliori velocisti del panorama mondiale. La squadra è guidata da Axel Merckx, figlio del celebre Eddy, ed è il vivaio ufficiale della formazione World Tour Jayco-AlUla, diretta da Brent Copeland.

Dramma al Giro della Valle d’Aosta: incidente fatale per il 19enne Samuele Privitera

Non ce l’ha fatta Samuele Privitera, il giovane ciclista imperiese di 19 anni rimasto vittima di una tragica caduta durante la prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc, gara under 23.

L’incidente è avvenuto a Pontey, in una discesa a circa 35 km dall’arrivo, quando, forse a causa di un dosso, Privitera ha perso il controllo, cadendo ad alta velocità e sbattendo violentemente la testa contro un cancello. Il casco si è staccato nell’impatto, che gli ha causato un grave trauma cranico e un arresto cardiaco.

Nonostante la pronta rianimazione e il trasporto in ospedale ad Aosta, il giovane atleta è deceduto nella serata di mercoledì 16 luglio. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro ciclista, con una frattura alla clavicola.

“La Società Ciclistica Valdostana è addolorata per la prematura scomparsa di Samuele Privitera. Il corridore è caduto oggi, nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza”, scrive in una nota la società.

Decisioni e modifiche al Giro dopo la morte di Samuele Privitera

A seguito dell’incidente, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa prevista per oggi, giovedì 17 luglio a Passy. La gara riprenderà con la terza tappa, venerdì 18, da Pré Saint Didier al Colle del Gran San Bernardo, che sarà preceduta da un momento di raccoglimento; inoltre, il tratto iniziale di questa tappa sarà neutralizzato in memoria di Samuele Privitera. Fino al termine della manifestazione, tutte le cerimonie protocollari sono state annullate.

Il comitato ha inoltre lasciato alle singole squadre la libertà di decidere se continuare la corsa a partire dalla terza tappa.