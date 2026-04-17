Nelle scorse ore, lungo la Via Aurelia all’altezza di Ladispoli, si è verificato un violento incidente tra due automobili che ha provocato la morte di un uomo e il grave ferimento di altre persone, tra cui un minore trasportato d’urgenza in elisoccorso a Roma.

Incidente frontale sulla Via Aurelia

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile, intorno alle 17:00, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Via Aurelia, nel territorio di Ladispoli, nei pressi dell’incrocio con via dell’Olmo, all’altezza del km 36,500 (zona bivio Olmetto–Monteroni).

Come riportato da Roma Today, il sinistro ha coinvolto due vetture in un violento impatto frontale, con conseguenze drammatiche: un giovane di 26 anni, di nazionalità romena e residente sul litorale laziale, è deceduto nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118.

Sul posto è scattata immediatamente l’emergenza sanitaria, attivata dalla centrale operativa di Roma.

Sono intervenuti un’unità di automedica, tre ambulanze provenienti da Ladispoli e Palidoro e, vista la gravità della situazione, anche l’elisoccorso ARES 21 decollato dalla base di Roma. Il mezzo aereo è atterrato rapidamente nei pressi dell’impatto per accelerare le operazioni di trasferimento dei feriti più gravi. Nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare e gli interventi per contenere le emorragie, per il 26enne non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sull’Aurelia: incidente frontale a Ladispoli, un morto e feriti gravi

Le altre persone coinvolte avrebbero riportato differenti livelli di gravità. Un minorenne sarebbe risultato il caso più critico tra i sopravvissuti: dopo essere stato stabilizzato sul posto, sarebbe stato trasportato in codice rosso tramite elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è giunto insieme al padre, anch’egli trasferito nella stessa struttura. Una donna, invece, sarebbe stata ricoverata in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata e non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia locale di Ladispoli e delle squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Il tratto interessato della statale è stato chiuso in entrambe le direzioni, causando pesanti ripercussioni sul traffico. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi: chi proveniva da Civitavecchia è stato indirizzato all’uscita del km 38,800 su via Acquedotto Statua, mentre per i veicoli diretti verso nord la deviazione è stata disposta al km 35,300. Restano ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un sorpasso azzardato o di un errore di valutazione.

L’episodio si inserisce in un contesto già critico per la sicurezza stradale, con almeno sette vittime registrate dall’inizio del mese nella regione Lazio.