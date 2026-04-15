Violento impatto tra un camion e un furgone lungo la Variante 305/306: il bilancio è drammatico, con circolazione paralizzata e accertamenti in corso.

Un grave incidente stradale ha scosso nel primo pomeriggio la viabilità dell’Isontino, provocando un bilancio drammatico. Lo schianto frontale tra un camion e un furgone ha avuto conseguenze tragiche, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia stradale sulla Variante 305: soccorsi e disagi alla circolazione

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’intervento coordinato della centrale Sores FVG, che ha inviato ambulanza, automedica ed elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i conducenti dalle lamiere, e le forze dell’ordine con i Carabinieri delle stazioni di Mariano del Friuli e Fogliano, oltre al Radiomobile di Gradisca d’Isonzo.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire i rilievi. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: la circolazione è stata interrotta lungo il tratto interessato e deviata su strade secondarie e sulla viabilità alternativa della Statale 305, causando forti rallentamenti e disagi.

Tragedia stradale sulla Variante 305: grave bilancio per il frontale tra camion e furgone

Come riportato da Il Gazzettino, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, attorno alle ore 13, si è verificato un violento incidente stradale nel territorio di Mariano del Friuli, al confine con Cormons, nei pressi del ponte sul torrente Versa. Lo schianto, avvenuto lungo la Variante indicata dalle fonti come 305/306, ha coinvolto frontalmente un furgone frigorifero e un camion carico di ghiaia.

Alla guida del mezzo refrigerato viaggiava un uomo di 47 anni originario di Udine, identificato come Gianluca Gussetti stando a quanto riportato da Tele Friuli, che stava procedendo in direzione Cormons. Il mezzo pesante proveniva invece dal senso opposto. L’impatto è stato estremamente violento: le cabine sono state completamente distrutte e i conducenti sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità non viene escluso un possibile malore improvviso, anche se la dinamica resta ancora in fase di accertamento.

L’altro conducente, un uomo di 54-55 anni di origine albanese residente a Mansuè (provincia di Treviso), alla guida del camion carico di ghiaia, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cattinara a Trieste.