Nelle prime ore di oggi, lunedì 13 aprile 2026, si è verificato un brutto incidente sull’A8 Milano-Varese, con chilometri di coda in direzione del capoluogo lombardo. La situazione.

Incidente sull’A8 Milano-Varese: code chilometriche e traffico bloccato

Incidente questa mattina, 13 aprile, sull’A8 Milano-Varese, in direzione del capoluogo lombardo.

Il sinistro ha provocato gravi conseguenze sulla circolazione, con code fino a 4 chilometri nel tratto compreso tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza. I veicoli coinvolti nell’incidente hanno infatti bloccato la carreggiata, causando così disagi per i viaggiatori.

Incidente sull’A8 Milano-Varese: soccorsi sul posto

Secondo quando si apprende, non ci sarebbero conseguenze gravi per le persone coinvolte nell’incidente di questa mattina sull’A8 Milano-Varese.

Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunto anche il personale di Autostrade per l’Italia, al fine di rimuovere dalla carreggiata i mezzi coinvolti per ristabilire la viabilità il prima possibile. Per chi è diretto verso Milano, si consiglia di entrare al bivio A9-A36 Pedemontana, procedendo poi sulla A9 Lainate-Chiasso. Per coloro che invece provengono da Varese, si consiglia di uscire al bivio A8-A36, per immettersi nelle Pedemontana. Dopo ore difficili, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, con la circolazione che sta riprendendo normalmente sul tratto indicato precedentemente.