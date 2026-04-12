Incidente frontale tra auto e camion alle porte di Modena: strage sulla Via E...

Incidente frontale tra auto e camion alle porte di Modena: strage sulla Via E...

Violento incidente tra un’autovettura e un mezzo pesante lungo la Via Emilia Ovest, nei pressi di Modena: il bilancio è tragico.

Un grave incidente stradale può trasformare in pochi secondi una normale mattinata in una tragedia. È quanto accaduto lungo la Via Emilia Ovest, alle porte di Modena, dove uno scontro frontale tra un mezzo pesante e un’autovettura ha provocato conseguenze drammatiche, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di uno degli assi viari più trafficati della zona.

Dinamica dell’incidente e scenario dell’impatto in Via Emilia

Questa mattina, poco prima delle 6, lungo la Via Emilia Ovest, in prossimità del civico 1700 tra Cittanova e Marzaglia, si è consumato un gravissimo incidente stradale. Come riportato da Il Resto del Carlino, un autocarro destinato al trasporto di latte e una Opel Meriva si sono scontrati frontalmente per circostanze ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato talmente violento da far uscire entrambi i veicoli dalla sede stradale, con conseguente caduta nella scarpata laterale alla carreggiata.

A bordo dell’auto viaggiavano quattro uomini di origine ghanese; il veicolo procedeva in direzione Reggio Emilia. Anche il mezzo pesante è finito fuori controllo dopo l’urto, terminando la corsa fuori strada. La dinamica esatta è ora al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo i momenti precedenti allo scontro.

Drammatico incidente mortale lungo la via Emilia: frontale tra auto e mezzo pieno di latte

L’allarme ha attivato immediatamente i soccorsi: sul posto sono arrivate squadre dei Vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica del 118. I pompieri hanno lavorato a lungo utilizzando strumenti idraulici per liberare i quattro occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere dell’utilitaria, completamente deformata dall’urto.

Per tre dei passeggeri non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Il quarto uomo è stato estratto vivo, ma in condizioni critiche, ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara in terapia intensiva. Ferite serie anche per il conducente del camion, un cittadino moldavo, anch’egli ricoverato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico, e il personale Anas per la messa in sicurezza della carreggiata. La circolazione è rimasta completamente interrotta per diverse ore in entrambi i sensi di marcia, con riapertura della strada soltanto intorno alle 11.30, dopo la rimozione dei mezzi e la bonifica dell’area.