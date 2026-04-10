Tragico incidente sulla SS308 a Loreggia tra furgone e autocarro: un morto e ...

Tragico incidente sulla SS308 a Loreggia tra furgone e autocarro: un morto e ...

Scontro frontale sulla SS308 del Santo a Loreggia: un morto e diversi feriti, traffico in tilt tra Padova e Treviso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ancora un grave incidente stradale scuote la viabilità del Veneto, riportando l’attenzione sulla pericolosità di alcune arterie molto trafficate della zona. Uno scontro violento tra furgone e autocarro ha causato una vittima e diversi feriti, oltre a pesanti disagi alla circolazione lungo una delle principali direttrici tra le province di Padova e Treviso.

Incidente drammatico tra furgone e autocarro: i soccorsi sulla strada statale SS308

Come riportato da Padova Oggi, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, intorno alle 13:40-14, lungo la strada statale SS308 del Santo nei pressi di Loreggia, si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli: un autocarro carico di materiale in alluminio, un furgone destinato al trasporto alimentare e un’autovettura, una Audi rimasta coinvolta nella carambola.

Lo schianto è stato di tipo frontale e la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale.

L’impatto ha richiesto un intervento massiccio dei soccorsi: i Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto hanno operato per liberare i conducenti rimasti intrappolati tra le lamiere, mentre il personale del Suem 118 è arrivato con ambulanza, automedica ed elicottero. Proprio nelle fasi di estrazione dell’autista del camion, i sanitari non hanno potuto far altro che confermarne il decesso, come riportato anche nelle cronache locali: “Nulla da fare per l’autista a bordo dell’autocarro”.

Incidente drammatico tra furgone e autocarro, soccorsi sul posto: il tragico bilancio

Il bilancio finale è di una vittima, identificata come Alessandro Berdin, 50 anni di Dueville (Vicenza), e diversi feriti, tra cui una donna di 75 anni residente a Loreggia, alla guida del furgone, che dopo essere stata stabilizzata è stata elitrasportata all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Ferita anche la conducente dell’auto coinvolta, assistita sul posto e trasferita in ambulanza, mentre secondo alcune fonti si registrano ulteriori feriti lievi.

Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato la chiusura totale della SS308 tra Resana e Camposampiero, con forti ripercussioni sul traffico e lunghe code che hanno paralizzato la viabilità tra le province di Padova e Treviso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del Camposampierese per i rilievi, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro avvenuto lungo questa arteria già nota per la sua criticità.