Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove è morto Domenico Lauretta, 84 anni. L’uomo era una figura molto conosciuta in città, ricordato anche per il suo impegno come volontario della Croce Rossa e per essere stato donatore di sangue. Papà dell’imitatore e comico televisivo Claudio Lauretta, era descritto dai familiari come una persona attiva, allegra e profondamente legata alla propria famiglia.

Anziano investito e ucciso sulle strisce pedonali a Novi Ligure

A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, si è verificato un grave incidente che è costato la vita a Domenico Lauretta. L’uomo si trovava in viale Saffi, nei pressi dell’uscita carraia delle scuole della zona, quando è stato colpito da un furgone in manovra di retromarcia.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia locale, il conducente non si sarebbe accorto della presenza dell’anziano, travolgendolo accidentalmente.

Dopo l’impatto, l’autista si è immediatamente fermato per prestare aiuto e ha allertato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del 118 e delle forze dell’ordine, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Le autorità stanno continuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, che al momento viene considerata una tragica fatalità.

Investito da un furgone a Novi Ligure: muore 84enne, era il papà del comico Claudio Lauretta

La vittima era una figura molto conosciuta nella comunità locale, anche per via della sua famiglia. Era infatti il padre di Claudio Lauretta, comico e imitatore noto al grande pubblico televisivo. Proprio lui ha voluto condividere il proprio dolore attraverso alcune dichiarazioni e messaggi, ricordando il padre con parole cariche di emozione.

“È mancato mio papà Domenico, investito sulle strisce pedonali colpito da un furgone che trasporta bibite. Era nella sua Novi Ligure in viale Saffi. Stava andando a riprendere l’auto per, poi, recuperare mamma Marisa in palestra. Era passato anche dall’edicolante per leggere la mia ultima intervista uscita oggi”, ha dichiarato il comico all’Ansa. In un altro passaggio ha aggiunto: “Papà, classe 1941, che stava benissimo ed era in grande forma. Proprio ieri, con mamma, aveva festeggiato 57 anni di matrimonio”.

Il legame familiare e il ricordo personale emergono anche da un ulteriore messaggio diffuso sui social: “Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l’anniversario di te e mamma” e ancora “Te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte e saggio”. L’uomo viene descritto come una persona attiva nella comunità, volontario della Croce Rossa e già donatore di sangue, noto anche per il suo carattere solare: “straordinariamente allegro. Raccontava barzellette e teneva allegra tutta Novi”.

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